Με λιγότερες από τρεις εβδομάδες να απομένουν έως την εκκίνηση της 5ης Ιουλίου, η Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) και της Olympic Marine εκφράζουν την ικανοποίησή τους καθώς η 6η διοργάνωση του AEGEAN 600 έχει συγκεντρώσει 77 συμμετοχές, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σχέση με πέρυσι. Με πληρώματα από 21 χώρες απ’ όλο τον κόσμο, πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο πολυεθνικό στόλο μέχρι σήμερα, με σκάφη τύπου monohull και multihull που θα δοκιμαστούν στη μοναδική πρόκληση του ετήσιου αγώνα των 605 ναυτικών μιλίων στο θρυλικό Αιγαίο Πέλαγος.

«Ειλικρινά είμαστε εντυπωσιασμένοι και κάπως αιφνιδιασμένοι με τη φετινή λίστα συμμετοχών», δήλωσε ο Ιωάννης Μαραγκουδάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του AEGEAN 600 και Προέδρου του ΠΟΙΑΘ. «Αυτό δείχνει ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα, οι offshore ιστιοπλόοι συνεχίζουν να κυνηγούν το πάθος τους για το άθλημα και συμμεριζόμαστε αυτή τη διάθεση. Το να αγωνίζεσαι στο Αιγαίο πέλαγος είναι πάντα μία πρόκληση. Ποτέ δεν είναι ίδιο και είμαστε χαρούμενοι που βλέπουμε πολλές ομάδες να επιστρέφουν και φέτος».

Μία από τις ομάδες που ξαναέρχονται είναι το εντυπωσιακό πράσινο Carkeek 54 DAGUET 5 του Frederic Puzin από τη Γαλλία, ένα από τα ταχύτερα monohull της περσινής διαδρομής και πρώην σκάφος βάθρου σε τρεις ακόμη κορυφαίους offshore αγώνες των 600 μιλίων: Middle Sea Race, Sydney-Hobart και Caribbean 600. Το DAGUET 5 κατέκτησε θέση στο βάθρο στην κατηγορία IRC One πέρυσι, ωστόσο δεν κατάφερε υψηλότερη συνολική κατάταξη λόγω των εξαιρετικά μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών. Ο περσινός αγώνας περιλάμβανε από άπνοια έως θυελλώδεις ριπές του γνωστού μελτεμιού, με τελικό αποτέλεσμα να ευνοούνται σκάφη σχεδιασμένα για λιγότερο σταθερές συνθήκες.

Παρόλα αυτά, ο Puzin επιστρέφει με ενθουσιασμό.

«Μου άρεσε πολύ αυτός ο αγώνας όχι μόνο λόγω της δυσκολίας του και της δοκιμασίας των ικανοτήτων σε όλες τις συνθήκες, αλλά και λόγω του πνεύματός του και της ιστορικής του σημασίας», δήλωσε. «Το σκηνικό είναι απίστευτο: τα νησιά, τα ηλιοβασιλέματα και η αίσθηση ότι ταξιδεύουμε στα ίδια νερά με θρυλικούς ναυτικούς εδώ και χιλιάδες χρόνια».

Ο περσινός νικητής της κατηγορίας IRC One, Chris Hemans και το πλήρωμά του στο Cookson 50 VARUNA από τις ΗΠΑ. επιστρέφει ξανά και φέτος. Οι απόψεις του για τον αγώνα ταυτίζονται με εκείνες του Puzin, προσθέτοντας όμως και τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας και την επανένωση με νέες φιλίες που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. «Η εμπειρία μας εδώ πέρυσι ήταν η καλύτερη γιορτή και η μεγαλύτερη φιλοξενία που έχουμε ζήσει σε οποιονδήποτε αγώνα», δήλωσε, αναφερόμενος όχι μόνο σε άλλους αγώνες 600 μιλίων αλλά και στο Transpac προς τη Χαβάη. «Όλοι ήταν εξαιρετικά φιλικοί και βοηθητικοί στη διοργάνωση, ενώ το πνεύμα συναδελφικότητας μεταξύ των πληρωμάτων ήταν εκπληκτικό. Ανυπομονούμε να το ξαναζήσουμε». Ο Hemans αναφέρει ότι η ομάδα του είναι καλύτερα προετοιμασμένη φέτος, έχοντας πλέον καλύτερη γνώση της διαδρομής και έχοντας συμμετάσχει σε άλλους αγώνες ανοικτής θαλάσσης στη Μεσόγειο την τελευταία χρονιά ώστε να ενισχύσει τις ικανότητές της, τόσο σε ασθενείς όσο και σε ισχυρούς ανέμους. «Έχουμε αναβαθμίσει τόσο τον εξοπλισμό όσο και το πλήρωμά μας, με νέα πανιά και νέα μέλη. Βλέποντας τη δυναμική του ανταγωνισμού, θα τα χρειαστούμε όλα για ένα καλό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Εκτός από το VARUNA, άλλες ομάδες που επιστρέφουν για να υπερασπιστούν τους τίτλους τους περιλαμβάνουν το Elan 450 KARPO του Maks Vrecko (Σλοβενία) καθώς και τους Alex Cot (Γαλλία) και Μιχάλη Αφτιά (Ελλάδα), που αγωνίζονται double-handed στο Pogo 50 EROS. Το HAGAR V του Gregor Stimpfl (Ιταλία) επιστρέφει για τρίτη φορά. Το Scuderia 65 συμμετείχε όχι μόνο στην πρώτη διοργάνωση του AEGEAN 600 το 2021, αλλά επέστρεψε το 2022 κατακτώντας εντυπωσιακή συλλογή τροπαίων: το συνολικό AEGEAN 600 Trophy ως νικητής IRC, το Poseidon Trophy ως νικητής ORC καθώς και νίκες στις κατηγορίες Maxi, IRC 1 και ORC 1.

Όπως σε κάθε μεγάλο αγώνα ανοικτής θαλάσσης, αρκετά πληρώματα θα στοχεύσουν στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στη Γενική Βαθμολογία. Ιδιαίτερα «πολυπληθείς» είναι φέτος η κατηγορία σκαφών Maxi με 12 συμμετοχές, που αποτελούν αριθμό ρεκόρ στην ιστορία του αγώνα. Το AEGEAN 600 είναι μέρος του International Maxi Association (IMA) Maxi Mediterranean Offshore Challenge. Μεταξύ των ισχυρών διεκδικητών βρίσκεται ο περσινός νικητής line honours, το Volvo 70 AIOLOS του Γιώργου Προκοπίου (Ελλάδα), που ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 3 ημέρες 19 ώρες 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Άλλες σημαντικές συμμετοχές περιλαμβάνουν το Reichel/Pugh 90 PROSECCO DOC SHOCKWAVE 3 του Claudio Demartis (Ιταλία) και το Volvo 65 SELMA RACING - SISI του Artur Skrzyszowski (Αυστρία). Οι σωστές συνθήκες, η στρατηγική πλοήγηση και η άψογη ιστιοπλοΐα μπορούν να αναδείξουν και άλλους διεκδικητές, ωστόσο αυτά τα σκάφη είναι τα ταχύτερα της κατηγορίας.

Ο αγώνας περιλαμβάνει βαθμολογίες σε IRC και ORC για monohulls και MOCRA για multihulls, με συνολικά 16 κατηγορίες ανά μέγεθος, ταχύτητα και τύπο σκάφους.

Παρότι τα περισσότερα πληρώματα θα αγωνιστούν πλήρως επανδρωμένα, 13 ομάδες συμμετέχουν double-handed, από τα μικρότερα σκάφη του στόλου - τρία Dehler 30 με κυβερνήτες την Ευαγγελία Δελίδου AETHER (Ελλάδα), τον Περικλή Λίβα και τον Simon Sweetman στο OPTIMUM 4 (Ελλάδα) και τον Yam Wirtheim στο LAVARO III (Ισραήλ) - έως το Pegasus 50 BELLEROPHON των Les και Gordon Moeller (ΗΠΑ) καθώς και τους Μιχάλης Αφτιάς (Ελλάδα) και Alex Cot (Γαλλία) στο EROS.

Πληροφορίες για όλες τις 77 συμμετοχές - ονόματα σκαφών, τύποι, κυβερνήτες, πλήρωμα, κατηγορίες και ratings - είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα.

Πρόγραμμα AEGEAN 600

Κυριακή 28 Ιουνίου - Έναρξη δωρεάν ελλιμενισμού στην Olympic Marine

Τρίτη 30 Ιουνίου - Έναρξη γραμματείας στην Olympic Marine

Τετάρτη - Παρασκευή 1-3 Ιουλίου - Εγγραφές και επιθεωρήσεις

Πέμπτη 2 Ιουλίου - Σεμινάριο ασφαλείας

Παρασκευή 3 Ιουλίου - Δοκιμαστική ιστιοδρομία, ενημέρωση κυβερνητών, ενημέρωση ΜΜΕ και τελετή έναρξης με πάρτι πληρωμάτων

Σάββατο 4 Ιουλίου - Επίσκεψη στον Ναό του Ποσειδώνα

Κυριακή 5 Ιουλίου – ( 14.00 ) Εκκίνηση του AEGEAN 600 στο Σούνιο

Σάββατο 11 Ιουλίου - Λήξη χρονικού ορίου, απονομή επάθλων και δείπνο

Δευτέρα 13 Ιουλίου - Λήξη δωρεάν ελλιμενισμού στην Olympic Marine

Περισσότερες πληροφορίες: https://aegean600.com/schedule-of-events/

Την Κυριακή 5 Ιουλίου, όλα τα σκάφη θα συγκεντρωθούν στην περιοχή εκκίνησης νότια του εμβληματικού Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, όπου οι θεατές θα παρακολουθήσουν τις διαδοχικές εκκινήσεις των σκαφών που θα ξεκινήσουν στις 14:00, για το ταξίδι των 600 ναυτικών μιλίων.

Πρόκειται για μια σύνθετη διαδρομή που περιλαμβάνει διέλευση από 23 νησιά του Αιγαίου και θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στον χώρο της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης. Παρά την ένταση, ο αγώνας προσφέρει ένα μοναδικό πνεύμα συναδελφικότητας μεταξύ των πληρωμάτων, εντυπωσιακά τοπία και μια ισχυρή δόση αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας τόσο πριν όσο και μετά την ιστιοδρομία στην Olympic Marine στο Λαύριο.

Περισσότερες πληροφορίες: www.aegean600.com

Το AEGEAN 600 διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Αττικής και την Olympic Marine καθώς και με τη συμβολή του Υπουργείου Τουρισμού, του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

H ROLEX για τρίτη συνεχή χρονιά θα είναι το επίσημο ρολόι της διοργάνωσης.

Χορηγοί του αγώνα είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) και η ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ, ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως κατασκευαστές συνθετικών σχοινιών και συρματόσχοινων. Υποστηρικτές είναι η ΙΜΑ, διεθνής ένωση σκαφών MAXI, η κατασκευαστική εταιρεία ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ, η PANTAENIUS, πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία σκαφών, η TECHNOHULL, εταιρεία κατασκευής φουσκωτών & πολυεστερικών σκαφών και η X-YACHTING, εταιρεία ενοικίασης σκαφών.

Επίσημος συνεργάτης μετακινήσεων θα είναι η MERCEDES-BENZ. Συνεργαζόμενος όμιλος της διοργάνωσης είναι ο Ναυτικός Όμιλος Αιγαίου με έδρα την Olympic Marine.

Επίσημοι προμηθευτές θα είναι οι ηλεκτρικές εξωλέμβιες μηχανές Torqeedo empowered by Yamaha και οι μπανάνες Dole. Χορηγοί επικοινωνίας του αγώνα είναι τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, ο οποίος είναι και ο επίσημος τηλεοπτικός μεταδότης της διοργάνωσης καθώς και η εφημερίδα H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Επίσης τα περιοδικά Skipper on Deck, The YachtBook, Boats & Yachting Guide, Athens Riviera Journal και ο Ιστιοπλοϊκός Κόσμος. Χορηγός υπηρεσιών διαδικτύου είναι η εταιρεία Interad.

Πηγή: skai.gr

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