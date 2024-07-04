Συνέχισαν την ανοδική τους πορεία οι τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικιών και το β' τρίμηνο το έτους. Συγκεκριμένα, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 9,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2023, ενώ η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικιών αυξήθηκε κατά 8,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο την προηγούμενη χρονιά όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανέλυσε το Spitogatos Insights με βάση τον δείκτη τιμών του Spitogatos (SPI), που καταγράφει τη χρονική εξέλιξη των τιμών στην εγχώρια αγορά ακινήτων με βάση εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών.

Τα πιο ακριβά σημεία της Ελλάδας για αγορά και ενοικίαση κατοικίας

Με βάση τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι τα Νότια Προάστια της Αθήνας αναδεικνύονται ως η ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας στην Ελλάδα το 2ο τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας μικρή αύξηση 6,8% σε σχέση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρονιάς. Ακολουθούν οι Κυκλάδες, τα Βόρεια Προάστια, η Λευκάδα και ο Πειραιάς.

Τα ακριβότερα σημεία της Ελλάδας για ενοικίαση κατοικίας κατά το 2ο τρίμηνο του 2024 είναι οι Κυκλάδες, τα Νότια και τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, η Κέρκυρα και το κέντρο της Αθήνας. Ο Νομός Χαλκιδικής επίσης φιγουράρει ψηλά σε μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης, η οποία όμως δεν είναι συγκρίσιμη λόγω του μεγάλου αριθμού ακινήτων για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση, με τις μηνιαίες τους τιμές να είναι πολύ υψηλότερες από αυτές της μακροπρόθεσμης ενοικίασης.



Οι πιο ακριβές & πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής

Όσον αφορά την Αττική, τα πιο ακριβά σημεία για αγορά κατοικίας εντοπίζονται, κατά κύριο λόγο, στα Νότια Προάστια με εξαίρεση την περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός που βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης των πιο ακριβών περιοχών στην Αττική για αγορά κατοικίας το 2ο τρίμηνο του 2024. Πρώτη αναδεικνύεται η Βουλιαγμένη με μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών 6.476 €/τ.μ.



Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση, κεντρικές περιοχές της Αθήνας, των Νοτίων αλλά των Βορείων Προαστίων μονοπωλούν την κατάταξη των πέντε πιο ακριβών περιοχών της Αττικής για ενοικίαση κατοικίας, με τη Βουλιαγμένη να βρίσκεται και εδώ στην πρώτη θέση με μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης 18,8 €/τ.μ.

Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για να αγοράσει κανείς κατοικία εντοπίζονται σε περιοχές των Δυτικών Προαστίων αλλά και του κέντρου της Αθήνας. Για το 2ο τρίμηνο του 2024, η Αγία Βαρβάρα αποτελεί την πιο οικονομική περιοχή για αγορά κατοικίας με μέση ζητούμενη τιμή 1.277 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν το Πέραμα, τα Πατήσια, η περιοχή Πατησίων-Αχαρνών και οι Αχαρνές.

Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικιών, το Πέραμα αναδεικνύεται ως η πιο οικονομική περιοχή για ενοικίαση κατοικίας το 2ο τρίμηνο του 2024 με μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης 6,9 €/τ.μ., ενώ ακολουθεί ο Άγιος Ιωάννης Ρέντης, οι Αχαρνές, η Αγία Βαρβάρα και οι Άγιοι Ανάργυροι στα Δυτικά Προάστια.



Οι μεγαλύτερες αυξήσεις μέσης ζητούμενης τιμής πώλησης κατοικιών στην Αττική, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2023, εντοπίζονται στο κέντρο του Πειραιά (λιμάνι) (34,0%), στο Κερατσίνι (27,8%) και στην περιοχή Καλλίπολη-Φρεαττύδα (25,5%). Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις μέσης ζητούμενης τιμής κατά το 2ο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με την ίδια περίοδο την περσινή χρονιά, εντοπίζονται στο Κορωπί (29,3%), στη Σταμάτα (19,0%) και στην περιοχή Καμίνια-Παλαιά Κοκκινιά (17,8%).

Τα πιο ακριβά σημεία για αγορά και ενοικίαση κατοικίας στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2ο τρίμηνο του 2024, οι πέντε ακριβότερες περιοχές για αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη είναι η Καλαμαριά (2.784 €/τ.μ.), το κέντρο της Θεσσαλονίκης (2.646 €/τ.μ.), η Πυλαία (2.560 €/τ.μ.). Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση, οι πιο ακριβές περιοχές κατά το 2ο τρίμηνο του 2024 είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης (10,4 €/τ.μ.), η περιοχή Βαρδάρης-Λαχανόκηποι (9,7 €/τ.μ.) και η περιοχή Φάληρο-Ιπποκράτειο (9,2 €/τ.μ.).

Αντίθετα, οι πιο οικονομικές περιοχές της Θεσσαλονίκης για αγορά κατοικίας είναι η Καλλιθέα (833 €/τ.μ.), η Μυγδονία (921 €/τ.μ.) και τα Βασιλικά (1.043 €/τ.μ.) στα Προάστια της Θεσσαλονίκης, ενώ στις πιο οικονομικές περιοχές για ενοικίαση κατοικίας κατά το 2ο τρίμηνο του 2024 περιλαμβάνονται και πάλι η Μυγδονία (4,1 €/τ.μ.) και τα Βασιλικά (4,2 €/τ.μ.). Ακολουθεί η περιοχή Χορτιάτης (4,4 €/τ.μ.).

Οι περιοχές της Θεσσαλονίκης με τις μεγαλύτερες αυξήσεις μέσης ζητούμενης τιμής πώλησης κατοικιών κατά το 2ο τρίμηνο του 2024 είναι οι Συκιές (21,3%), η Πολίχνη (20,4%) και ο Εύοσμος (20,1%). Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση, οι περιοχές με τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών είναι ο Άγιος Παύλος (20,8%), ο Θερμαϊκός (18,5%) και η Σταυρούπολη (15,6%).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.