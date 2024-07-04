Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,86% και στα 66,44 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τον τζίρο να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.435,81 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,86%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα , στα 66,44 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 15.794.367 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,97%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,93%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean (+3,30%), της Eurobank (+3,07%), της Lamda (+2,75%) , της Ελλάκτωρ (+2,36%), της ΕΥΔΑΠ (+2,21%) και της Εθνικής (+2,16%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-2,32%) και της Τέρνα Ενεργειακή (-0,46%).

Η μετοχή του ΟΤΕ διαπραγματεύτηκε χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,68552 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Ιντραλότ διακινώντας 2.980.117 και 2.679.557 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 9,12 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 6,02 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 33 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας +10,23% και Έλαστρον +5,53%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva -11,48% και Αγροτικός Οίκος Σπύρου -9,68%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 28,9500 +0,17%

ALPHA BANK: 1,6240 +0,87%

AEGEAN AIRLINES: 11,9000 +3,30%

VIOHALCO: 6,0500 +2,02%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6800 +0,48%

ΔΑΑ:7,8000 +0,52%

ΔΕΗ: 11,40000 +0,71%

COCA COLA HBC:32,0800 +0,25%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6000 +2,36%

ΕΛΠΕ: 7,9300 +1,02%

ELVALHALCOR: 1,9000 +1,60%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,9480 +2,16%

ΕΥΔΑΠ: 5,5400 +2,21%

EUROBANK: 2,1180 +3,07%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0900 +2,75%

MOTOR OIL: 23,0200 +0,09%

JUMBO: 27,2600 +0,59%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,7000 +0,82%

ΟΛΠ:25,7500 +1,78%

ΟΠΑΠ: 14,9500 +1,01%

ΟΤΕ: 13,4800 -2,32%

AUTOHELLAS:11,6800 +1,74%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6480 +1,56%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0000 +0,92%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,6100 -0,46%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

