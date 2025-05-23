Γερμανία: Ανάπτυξη 0,4% το α' τρίμηνο

Κατά 0,4% αναπτύχθηκε η γερμανική οικονομία στη διάρκεια του α' τριμήνου του έτους, πάνω από τις προβλέψεις των ειδικών. Ειδικά τον Μάρτιο καταγράφηκαν «αναπάντεχα καλές επιδόσεις», επισημαίνεται.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, το ΑΕΠ της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 0,4% από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2025, περισσότερο από το 0,2% που ανέφερε η τελευταία εκτίμηση της κυβέρνησης.

Ο λόγος για την υψηλότερη ανάπτυξη ήταν «η αναπάντεχα καλή οικονομική ανάπτυξη τον Μάρτιο», εξήγησε η πρόεδρος της Υπηρεσίας Ρουθ Μπραντ και πρόσθεσε ότι «συγκεκριμένα, η παραγωγή στον κλάδο της μεταποίησης και οι εξαγωγές αναπτύχθηκαν καλύτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Επιπλέον, οι εξαγωγές αυτοκινήτων και φαρμάκων στήριξαν ιδιαίτερα την οικονομία κατά το α' τρίμηνο.

«Οι προβλέψιμες επιπτώσεις στην εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ είναι πιθανό να συνέβαλαν στη θετική εξέλιξη», καθώς επιτάχυναν κάποιες παραγγελίες, αναφέρεται στην έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ενώ οι ιδιωτικές καταναλωτικές δαπάνες σημείωσαν αύξηση κατά 0,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της μείωσης του πληθωρισμού και των αυξήσεων στους μισθούς.

Αύξηση κατέγραψαν και οι επενδύσεις, κατά 0,5% στις κατασκευές και κατά 0,7% στον μηχανολογικό εξοπλισμό.

Πολλοί οικονομολόγοι ανέμεναν την ελαφρά ανάκαμψη της οικονομίας στις αρχές του έτους, αλλά η ασταθής πολιτική δασμών των ΗΠΑ περιόρισε την προοπτική εξαγωγών της γερμανικής βιομηχανίας.

Παρά την ισχνή ανάπτυξη, η οικονομία της Γερμανίας αντιμετωπίζει το τρίτο διαδοχικό έτος χωρίς ανάπτυξη - κάτι που δεν έχει επαναληφθεί στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας.

Το Συμβούλιο των Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αναμένει στασιμότητα και για το τρέχον έτος, αλλά ανάπτυξη ύψους 1% για το 2026, κυρίως λόγω της πιθανότητας τόνωσης της οικονομίας με τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην άμυνα και στις υποδομές.

