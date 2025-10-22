Πάνω από 160 δισ. ευρώ τα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία - Τι ζητά η αγορά

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το 56% όσων υποβάλλουν φορολογική δήλωση στη χώρα (φυσικά πρόσωπα κι επιχειρήσεις) χρωστούν στην εφορία. 7.169.698 οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος, 4.001.794 οι οφειλέτες σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι τον Αύγουστο (στοιχεία που έγιναν δημοσίως γνωστά από το Γραφείο Προϋπολογισμού της βουλή καθώς, άγνωστο γιατί, η ΑΑΔΕ δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη την εξέλιξη των χρεών από τον Μάιο κι έπειτα).



4/10 από όσους χρωστούν, περίπου 1,6 εκατ. έχουν ήδη υποστεί κάποιο μέτρο αναγκαστικής είσπραξης (κατάσχεση, πλειστηριασμός κτλ.) ενώ υπάρχουν και περίπου 600.000 ακόμη οι οποίοι βρίσκονται υπό άμεσο κίνδυνο.



Οποτεδήποτε κάποιος από το Υπουργείο Οικονομικών ή γενικά από την κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπος στο διάλογο με αυτά τα στοιχεία, παραπέμπει στον εξωδικαστικό μηχανισμό συμπληρώνοντας πόσο έχουν βελτιωθεί τα νούμερα των ρυθμίσεων χρεών στο πλαίσιο του, το οποίο ισχύει. Αυτό που ΔΕΝ ισχύει είναι ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι για όλους. Ούτε κατά διάνοια καθώς αφορά οφειλές άνω των 100.000 ευρώ. Και τέτοιες οφειλές έχουν 358.190 ΑΦΜ. Ούτε 1 στους 10 (8,9%). Κι επειδή μιλάμε για πολύ μεγάλες οφειλές, αφορούν κυρίως επιχειρήσεις και πολλές φορές μάλιστα κλειστές εδώ και χρόνια.



Σε αυτό το πλαίσιο, ένας ακόμη φορέας, το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως (τα 50 δισ. ευρώ έχουν φτάσει οι οφειλές στον ΕΦΚΑ) ζητά αλλαγές στο …διαθέσιμο μενού για τη ρύθμιση οφειλών. Ορμώμενο κι από το γεγονός ότι οι οφειλές στην εφορία αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι κατά 4,56 δισ. ευρώ, το επιμελητήριο ζητά:

Αύξηση σε 36 των δόσεων της πάγιας ρύθμισης με σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα διαγραφής των τόκων στην περίπτωση της πρόωρης αποπληρωμής. Σήμερα, η δυνατότητα που δίνεται στους οφειλέτες του δημοσίου για τακτικές οφειλές είναι η πάγια ρύθμιση έως 12 δόσεων με επιτόκιο 4,34% ή των 24 δόσεων με επιτόκιο 5,84%. Μόνο για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιάς, φορολογικό η τελωνειακό έλεγχο παρέχεται η δυνατότητα για 48 δόσεις.

Θέσπιση μιας έκτακτης ρύθμισης 120 δόσεων. Όχι για όλα τα χρέη πάντως αλλά από ένα ύψος οφειλών και πάνω που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια υπουργεία.

Δυνατότητα άρσης των αναγκαστικών μέτρων και των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών, μετά τον διακανονισμό των οφειλών προς το δημόσιο, μέσω ρύθμισης, χωρίς της απαίτηση της ολικής εξόφλησης. Ένα μέτρο που όπως σημειώνει το επιμελητήριο θα βοηθήσει ιδιαίτερα και τις επιχειρήσεις, μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δεν μπορούν να λειτουργήσουν, να είναι ανταγωνιστικές και σε βάθος χρόνου να επιβιώσουν, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που τους επιβάλλονται και περιορισμούς στην έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Το επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εκτιμά ότι η υιοθέτηση του αιτήματος του – παρότι σχεδόν καμιά ρύθμιση πολλών δόσεων δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα – θα αυξήσει τα έσοδα του Δημοσίου και θα λειτουργήσει ως ανάσα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

