Στις αγορές βγαίνει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο με την δημοπρασία 5ετούς ομολόγου.

Όπως ανακοίνωσε χθες ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους σήμερα Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024 θα διενεργηθεί Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,875%, λήξης 12 Μαρτίου 2029, σε άυλη μορφή.

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 17 ης Ιουλίου 2024 και οι οποίες ικανοποιούνται μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή).

Η δημοπρασία διεξάγεται σε θετικό κλίμα, μετά και την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Scope, με τις τιμές των περισσοτέρων τίτλων να ενισχύονται και τις αποδόσεις τους να κινούνται πτωτικά. Ενδεικτική είναι και η υψηλή συναλλακτική κίνηση στη δευτερογενή αγορά.

Συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 290 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 165 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,39% έναντι 2,43% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,96%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

