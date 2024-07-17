Ο όμιλος Pernod Ricard, η 2η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα των οινοπνευματωδών ποτών και οίνου παγκοσμίως, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συμφώνησε να πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου κρασιών της στους ιδιοκτήτες της αυστραλιανής Accolade Wines, ώστε να επικεντρωθεί στη βασική της δραστηριότητα, δηλαδή τα οινοπνευματώδη ποτά.

Σχεδιάζει να πουλήσει τις μάρκες κρασιών της από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων γνωστών εμπορικών σημάτων όπως Jacobs Creek, Stoneleigh και Campo Viejo, με την επιφύλαξη των εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η Pernod Ricard δεν αποκάλυψε το τίμημα της συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

