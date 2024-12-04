Βραχυκύκλωμα διαρκείας με το καλώδιο στην Κάσο

Στον αέρα βρίσκεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, καθώς το πρωταρχικό στάδιο των ερευνών δεν προχωράει.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι πιέσεις από τους χρηματοδότες εντείνονται, ενώ στη Λευκωσία εγείρονται διαρκώς γραφειοκρατικά εμπόδια που προκαλούν αμφιβολίες για το εάν υπάρχει πραγματική βούληση για τη στήριξη ενός έργου, το οποίο δημιουργεί τριβές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Την ίδια στιγμή η γαλλική εταιρεία του έργου, Nexans, πιέζει τον ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει στην παραγγελία κατασκευής του καλωδίου.

Σε διπλωματικό επίπεδο είναι εξαιρετικά προβληματική η πιθανότητα η Αθήνα να υπαναχωρήσει σε οποιαδήποτε φάση του έργου του καλωδίου, καθώς το επίμαχο σημείο βρίσκεται εντός οριοθετημένης και διεθνώς αναγνωρισμένης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που αποτελεί και το πλέον ουσιαστικό εργαλείο που με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.