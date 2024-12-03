Ο Κώστας Δαμίγος είναι ο νέος πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο μοναδικός ενιαίος συνδυασμός «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με επικεφαλής τον Κώστα Δαμίγο, ο οποίος και εκλέχθηκε αυτοδίκαια πρόεδρος, είναι αυτός που θα διοικήσει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, την επόμενη τετραετία. Ο συνδυασμός εξέλεξε 46 μέλη Δ.Σ. στο τμήμα Βιοτεχνών και 5 μέλη Δ.Σ. στο τμήμα Υπηρεσιών.

Στο ψηφοδέλτιο, συμμετείχαν συνολικά, 119 υποψήφιοι.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, διεξήχθησαν από 30 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου 2024.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο νέος Πρόεδρος, Κώστας Δαμίγος, δήλωσε: «…Η παράταξή μας, "Βιοτεχνική Ανάπτυξη Συσπείρωση", κατάφερε να εμπνεύσει και να ενώσει τη μεγάλη οικογένεια των μικρομεσαίων βιοτεχνών της Αθήνας. Με την επιλογή μας να κατέβουμε στις εκλογές με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, δείξαμε έμπρακτα, ότι η ενότητα είναι η δύναμή μας. Θέλω λοιπόν να εκφράσω, την πιο βαθιά μου ευγνωμοσύνη, για τη μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές και την καθολική αποδοχή που δείξατε προς το πρόσωπό μου και την παράταξή μας. Επίσης, να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συνυποψηφίους μου, για την συναδελφικότητα και την καλή συνεργασία που επέδειξαν, σε όλη τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου. Αποδείξαμε, ότι μπορούμε να δουλεύουμε μαζί για το κοινό καλό, με σεβασμό και αμοιβαία εκτίμηση.

Η δική σας εμπιστοσύνη, μας γεμίζει με ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης και θα είναι η κινητήρια δύναμή μας, για να προχωρήσουμε μπροστά. Η νέα διοίκηση, αναλαμβάνει το έργο της, με στόχο να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες και οι αγωνίες των μικρομεσαίων βιοτεχνών και επαγγελματιών, θα παραμείνουν στο επίκεντρο. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και όλων των κλάδων που εκπροσωπούμε.

Παράλληλα, θα εργαστούμε με συγκεκριμένες θέσεις και στοχευμένες δράσεις, για να ξεπεραστούν τα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, δημιουργώντας συνθήκες που θα επιτρέψουν μια βιώσιμη και ουσιαστική ανάπτυξη. Η βιοτεχνία, οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι, είναι αναντικατάστατοι στην παραγωγική λειτουργία της χώρας και μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για μια σταθερή οικονομική ανάπτυξη, που θα ωφελήσει ολόκληρη την κοινωνία.

Υπόσχομαι να παραμείνουμε δίπλα σας, ακούγοντας τις αγωνίες σας, παλεύοντας για τις ανάγκες σας! Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, θα είναι το σπίτι όλων μας, ένας χώρος διαφάνειας, συνεργασίας και δράσης, που θα δουλέψουμε συλλογικά, για να ξανακάνουμε τη Βιοτεχνία μας, πυλώνα ανάπτυξης.

Σας ευχαριστώ και σας καλώ να συνεχίσουμε ενωμένοι. Η δουλειά ξεκινά σήμερα και μαζί θα διεκδικήσουμε δικαιότερες συνθήκες για τις επιχειρήσεις μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

