Βιλερουά Ντε Γκαλό (ΕΚΤ): Οι δασμοί Τραμπ δεν θα εκτροχιάσουν την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού

Οι δασμοί της αμερικανικής κυβέρνησης δεν θα εκτροχιάσουν την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ευρώπη, δήλωσε την Τετάρτη ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, Φρανσουά Βιλερουά Ντε Γκαλό, προσθέτοντας ότι η συνεχιζόμενη υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων έχει ενισχύσιε τις πιθανότητες για νέα μείωση των επιτοκίων.

Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης υποχώρησε τον περασμένο μήνα σε επίπεδο ανάλογο των προσδοκιών, στο 2,2%, μια ανάσα υψηλότερα από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

«Αυτό θα μας δώσει περισσότερη εμπιστοσύνη για να μειώσουμε ξανά τα επιτόκια σύντομα», δήλωσε ο Βιλερουά, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας, μιλώντας στη γαλλική περιφερειακή εφημερίδα Midi-Libre.

«Οι δασμοί Τραμπ δεν θα αλλάξουν σημαντικά την πορεία του αποπληθωρισμού στην Ευρώπη», είπε.





