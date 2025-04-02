Από τη Δευτέρα 7 Απριλίου και μέχρι το Μεγάλο Σάββατο 19 Απριλίου θα διατίθεται στην αγορά το «καλάθι του Πάσχα». Η σχετική απόφαση του υπουργού ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ.
Φέτος, το καλάθι θα περιλαμβάνει:
-αρνί
-κατσίκι
-τσουρέκια και
-πασχαλινά σοκολατένια αυγά
Το «Καλάθι του Πάσχα» τίθεται σε ισχύ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Πηγή: skai.gr
