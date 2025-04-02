Από τη Δευτέρα 7 Απριλίου και μέχρι το Μεγάλο Σάββατο 19 Απριλίου θα διατίθεται στην αγορά το «καλάθι του Πάσχα». Η σχετική απόφαση του υπουργού ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ.

Φέτος, το καλάθι θα περιλαμβάνει:

-αρνί

-κατσίκι

-τσουρέκια και

-πασχαλινά σοκολατένια αυγά

Το «Καλάθι του Πάσχα» τίθεται σε ισχύ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

