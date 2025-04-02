Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,62% - Στα 134,95 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 1.700 μονάδων.

Αντιθέτως, πτωτικά κινήθηκαν οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ενόψει των δασμών που θα επιβάλουν οι ΗΠΑ, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι η κίνηση αυτή θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας περιόδου με βραδεία παγκόσμια ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.708,89 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,62%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.690,65 μονάδες (-0,46%) και υψηλότερη τιμή στις 1.710,47 μονάδες (+0,71%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 134,95 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.697.032 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,79%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,67%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+3,92%), του ΟΤΕ (+2,09%), της Elvalhalcor (+1,41%) και της Coca Cola HBC (+1,25%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-2,40%), της Ελλάκτωρ (-1,45%), της Viohalco (-1,36%) και της Lamda (-1,04%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.288.920 και 6.668.892 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 21,96 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 18,62 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 47 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass (+10%) και Ave (+9,27%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης (-3,31%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-2,70%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,1600 -0,19%

OPTIMA:15,8400 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 42,7000 +0,83%

ALPHA BANK: 2,2640 +0,67%

AEGEAN AIRLINES: 11,7900 -2,40%

VIOHALCO: 5,8000 -1,36%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,6400 +0,92%

ΔΑΑ: 9,2820 +0,35%

ΔΕΗ: 13,8400 -0,36%

COCA COLA HBC:42,0200 +1,25%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,4980 -1,45%

ΕΛΠΕ: 7,7450 +0,32%

ELVALHALCOR: 2,1550 +1,41%

ΕΘΝΙΚΗ: 9,5820 +0,78%

ΕΥΔΑΠ: 5,9200 -0,67%

EUROBANK: 2,5980 +3,92%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6300 -1,04%

MOTOR OIL: 22,2400 -0,36%

JUMBO: 25,2200 -0,71%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:40,8000 -0,05%

ΟΛΠ:39,2000 -1,01%

ΟΠΑΠ: 18,6800 +0,54%

ΟΤΕ: 15,6100 +2,09%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,1700 +0,31%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,0800 +0,93%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

