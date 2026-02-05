«Βουτιά» για το Bitcoin - Έπεσε κάτω από τα $64.000

Κάτω από τα 64.000 δολάρια διολίσθησε σήμερα το Bitcoin, καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο κρυπτονόμισμα συνέχισε να κλονίζεται.

Τα κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin, καταγράφουν μεγάλες απώλειες, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν την πρακτική χρησιμότητα ενός κρυπτονομίσματος που έχει προωθηθεί όχι μόνο ως μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού και των μακροοικονομικών αβεβαιοτήτων, αλλά και ως εναλλακτική λύση έναντι ασφαλών καταφυγίων, όπως ο χρυσός.

Αυτό όμως δεν έχει αποδώσει καρπούς τον τελευταίο καιρό, καθώς το Bitcoin έφτασε στο υψηλότερο σημείο του, λίγο πάνω από τα 126.000 δολάρια, στις αρχές Οκτωβρίου.

Ωστόσο σήμερα, το Bitcoin έπεσε στα 63.668 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024, καταγράφοντας βουτιά άνω του 13% τις τελευταίες 24 ώρες σύμφωνα με το investing.com. Το κρυπτονόμισμα έπεσε κάτω από τα 70.000 δολάρια νωρίτερα στην συνεδρίαση της Πέμπτης και στη συνέχεια το sell-off εντάθηκε. Το κρυπτονόμισμα έχει χάσει πάνω από 20% μόνο αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα, το Bitcoin έχει υποχωρήσει σχεδόν 30% κατά το τελευταίο έτος, ενώ ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 68% την ίδια περίοδο.

Άλλα κρυπτονομίσματα επίσης καταρρέουν. Το Ether υποχώρησε κατά 23% αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας την χειρότερη εβδομάδα από τον Νοέμβριο του 2022, όταν έπεσε κατά 24%. Το Solana έφτασε τα 88,42 δολάρια την Πέμπτη, περίπου στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών και με πτώση 24% στην εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.