United Fiber: Επιταχύνει την ανάπτυξη υποδομής οπτικών ινών - Παρέχει ήδη σύνδεση σε 512 χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις

Η United Group, κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζει να επιταχύνει την ανάπτυξη της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home) στην Ελλάδα. Η United Fiber, 100% θυγατρική της United Group στην οποία ανήκει και η Nova, είναι ο 2ος μεγαλύτερος πάροχος δικτύου FTTH στην Ελλάδα και συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, ξεπερνώντας ήδη τα 512 χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις, με τη πλειοψηφία τους έτοιμη για σύνδεση πελατών χονδρικής και λιανικής, και με επόμενο στόχο τα 830 χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025.

Μέσω αυτής της επένδυσης, η United Fiber, συμβάλλει ενεργά στην αναβάθμιση των υποδομών της Ελλάδας, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της United Group ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χώρα έως το 2027, εκ των οποίων 800 εκατομμύρια είχαν ήδη επενδυθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2024.

Ο Γιώργος Αγγελούσης, CEO της United Fiber, δήλωσε: «Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε ότι κατακτήσαμε ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο: 512.000 σπίτια και επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο οπτικών ινών μας, προσφέροντας υψηλές ταχύτητες τόσο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όσο και σε άλλες κομβικές περιοχές της Ελλάδος, μεταξύ αυτών το Ηράκλειο, τη Λάρισα και την Καλαμάτα. Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, ενδυναμώνοντας ιδιώτες και επιχειρήσεις στη μετάβαση τους στην ψηφιακή εποχή».

