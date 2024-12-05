UBS: Η περιουσία των δισεκατομμυριούχων υπερδιπλασιάστηκε σε σχεδόν 10 χρόνια

Η περιουσία των δισεκατομμυριούχων υπερδιπλασιάστηκε σε διεθνές επίπεδο σε ένα διάστημα σχεδόν 10 ετών, καταγράφοντας μεγαλύτερη αύξηση από τις χρηματαγορές, σύμφωνα με μία έρευνα της UBS, σύμφωνα με την οποία αυτή η απόκτηση πλούτου αφορά κυρίως τους δισεκατομμυριούχους του τεχνολογικού τομέα.

Το διάστημα μεταξύ 2015 και 2024, η αθροιστική περιουσία των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 121%, περνώντας από τα 6,3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2015 στα 14 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024, ανέφερε σήμερα η ελβετική τράπεζα σε ένα δελτίο Τύπου.

Η περιουσία τους, επομένως, αυξήθηκε παραπάνω σε σύγκριση με τον δείκτη MSCI AC World, που χρησιμοποιείται για να μετρηθεί η εξέλιξη των χρηματαγορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, αυτός ο δείκτης κατέγραψε μία αύξηση 73%.

Αυτά τα δέκα χρόνια, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στο κόσμο αυξήθηκε από τους 1.757 στους 2.682, με την κορύφωση να καταγράφεται το 2021 με 2.686 δισεκατομμυριούχους. «Έκτοτε παρέμεινε σταθερός», διευκρινίζει η τράπεζα.

Σύμφωνα με την έρευνα της UBS, η περιουσία των Κινέζων δισεκατομμυριούχων υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2015 και 2020, φθάνοντας στα 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, όμως στη συνέχεια μειώθηκε στα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Αντιθέτως, οι δισεκατομμυριούχοι της Βόρειας Αμερικής συνέχισαν να βλέπουν την περιουσία τους να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, με μια αύξηση άνω του 50% το διάστημα μεταξύ 2015 και 2020, κατόπιν 58,5% το διάστημα μεταξύ του 2020 και του 2024, στα 6,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Στη δυτική Ευρώπη, η περιουσία τους αυξήθηκε από τα 1,5 τρισεκατομμύρια στα 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια το διάστημα μεταξύ 2015 και 2020, με τον ρυθμό αύξησης να επιβραδύνεται έκτοτε. Το 2024 η αθροιστική περιουσία των δισεκατομμυριούχων ανερχόταν σε 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά τις διαφορές ανά περιοχή, ο πλουτισμός των δισεκατομμυριούχων εξηγείται σε μεγάλο μέρος από την «ταχεία αύξηση» των αθροιστικών περιουσιών στον τομέα της τεχνολογίας.

Η περιουσία των δισεκατομμυριούχων αυτού του κλάδου τριπλασιάστηκε σε αυτήν την περίοδο, φθάνοντας στα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Ακολουθούν οι περιουσίες που συνδέονται με τη βιομηχανία, οι οποίες πέρασαν από τα 480,4 δισεκατομμύρια στα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια αυτών των 6 ετών.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, ο τομέας που καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση είναι εκείνος των ακινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

