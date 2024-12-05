Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,32%, στα 181,12 εκατ. ευρώ ο τζίρος 

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει και τα επίπεδα των 1.450 μονάδων.

Η αγορά συμπλήρωσε τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 4,47%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.455,81 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,32%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 181,12 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 54.901.016 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+3,75%), της Alpha Bank (+3,69%), της Μυτιληναίος (+3,22%), της Aegean Airlines (+2,83%) και του ΟΠΑΠ (+2,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,01%), του ΟΛΠ (-0,81%) και των ΕΛΠΕ (-0,71%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 18.015.941 και 15.353.628 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 31,32 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 28,93 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 26 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank +9,43% και Ιντρακάτ +8,15%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva -3,77% και Medicon-2,80%

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,7000 -0,13%

ALPHA BANK: 1,6310 +3,69%

AEGEAN AIRLINES: 10,1800 +2,83%

VIOHALCO: 5,4200 +0,93%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,8400 -0,42%

ΔΑΑ:8,2100 +1,99%

ΔΕΗ: 11,7600 +1,99%

COCA COLA HBC:34,1800 +0,23%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7800 +0,23%

ΕΛΠΕ: 7,0000 -0,71%

ELVALHALCOR: 1,9280 +0,42%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,4700 +3,75%

ΕΥΔΑΠ: 5,9000 -1,01%

EUROBANK: 2,2200 +0,95%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1800 +1,41%

MOTOR OIL: 20,6200 +0,78%

JUMBO: 26,0200 +0,54%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,1000 +3,22%

ΟΛΠ:30,5000 -0,81%

ΟΠΑΠ: 15,8000 +2,07%

ΟΤΕ: 15,1500 +1,47%

AUTOHELLAS:10,4800 +0,96%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8150 +0,93%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8000 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8500 αμετάβλητη

Πηγή: skai.gr

