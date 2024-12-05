Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν τα 4 δις

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο κυριότερος και μακροχρόνιος χρηματοδοτικός εταίρος της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, υποστηρίζοντας την εταιρεία για περισσότερα από 30 χρόνια στις σημαντικότερες επενδύσεις του Μετρό που υλοποιούνται τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, με τη πρώτη σύμβαση χρηματοδότησης να έχει υπογραφεί το 1992.

Από το 1988, όταν ξεκίνησε η αξιολόγηση του πρώτου έργου της εταιρείας, του σχεδιασμού και της κατασκευής των Γραμμών 2 και 3, η ΕΤΕπ υποστήριξε τις επενδύσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ που αφορούσαν πρώτα την επέκταση των Γραμμών 2 και 3, στη συνέχεια το Μετρό Θεσσαλονίκης και την επέκτασή του προς την Καλαμαριά, και πιο πρόσφατα την επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας προς τον Πειραιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΤΕπ, έχει εγκριθεί συνολικά το ποσό χρηματοδότησης των 3,9 δισ. ευρώ για την υποστήριξη των έργων της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ενώ το εκταμιευθέν ποσό έχει αγγίξει τα 3,2 δισ. ευρώ, καθιστώντας την εταιρεία έναν από τους μεγαλύτερους αποδέκτες κεφαλαίων της ΕΤΕπ στην Ελλάδα.

Τα έργα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ συμβάλουν στην ενίσχυση του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών, παρέχοντας έναν ταχύτερο, ασφαλέστερο,αλλά και φιλοκότερο περιβάλλον ως προς τον τρόπο μετακίνησης. Παράλληλα συντελεί στη δημιουργία ενός καθαρότερου και κλιματικά βιωσιμότερου περιβάλλοντος για την πόλη της Αθήνας και πλέον και της Θεσσαλονίκης, αποτελώντας ίσως το καλύτερο παράδειγμα του καταλυτικού ρόλου που διαδραματίζει η ΕΤΕπ στην χώρα, βοηθώντας στη συγχρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής με τον δημόσιο τομέα.

Η επέκταση του δικτύου του Μετρό όλα αυτά τα χρόνια, επίσης, έχει συμβάλει στην προσέλκυση ακόμα περισσότερων επιβατών, στην αναδιοργάνωση των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας και στη μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ενώ ανάλογα οφέλη αναμένεται να προκύψουν και για τη Θεσσαλονίκη, μετά την πρόσφατη εκκίνηση της λειτουργίας του μετρό στην πόλη.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ κ. Γιάννη Τσακίρη, ο οποίος μας δήλωσε πως η ΕΤΕπ είναι έτοιμη να εξετάσει και άλλες χρηματοδοτήσεις για μελλοντικές επεκτάσεις και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη.

Συμπλήρωσε επίσης ότι η επιχειρησιακή ομάδα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα εργάζεται όλα αυτά τα χρόνια στενά με την εταιρεία εξασφαλίζοντας την ομαλή διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήματων χρηματοδότησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, αλλά και τις αξιολόγησεις των επιμέρους έργων, ενώ οι καταρτισμένοι σύμβουλοί μας συνεργάζονται , όπως τόνισε, με την εταιρεία, παρέχοντας τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο της αίτησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για υποστήριξη από άλλα ευρωπαϊκά κεφάλαια.

Τέλος, σημείωσε ότι υποστηρίζοντας τα έργα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, η ΕΤΕπ συνεχίζει να στηρίζει τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για την παροχή ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα καθώς αυτό το δημόσιο έργο υπηρεσιών αντιπροσωπεύει έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς δραστηριότητας της ΕΤΕπ, με προστιθέμενη αξία. Η δυνατότητα της ΕΤΕπ να παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ταιριάζει απόλυτα με τη μακροπρόθεσμη φύση και τις απαιτήσεις των χρηματοδοτούμενων υποδομών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.