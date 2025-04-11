Τη Βαρσοβία επισκέπτεται σήμερα Παρασκευή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις των άτυπων συμβουλίων Eurogroup και ECOFIN. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών θα βρεθούν οι αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για την επιβολή δασμών και η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Eurogroup, στην ημερήσια διάταξη της οποίας θα είναι οι επιπτώσεις των διεθνών οικονομικών εξελίξεων στα επιτόκια και τον πληθωρισμό και ο συντονισμός των πολιτικών των κρατών-μελών της ευρωζώνης. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας, όπου θα συζητηθούν διεξοδικότερα οι μακροοικονομικές επιπτώσεις της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ.

Στην πρώτη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών του ECOFIN, η οποία θα διεξαχθεί το απόγευμα, με τη συμμετοχή των διοικητών των κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών της ΕΕ, θα συζητηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η συμβολή των κεφαλαιαγορών τους στην προώθηση των επενδύσεων.

Αύριο Σάββατο, ο υπουργός θα συμμετάσχει στη δεύτερη συνεδρίαση του ECOFIN, η οποία θα έχει ως βασικό θέμα την ασφάλεια και τη χρηματοδότηση της άμυνας με γνώμονα την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει συναντήσεις με ομολόγους του και με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.