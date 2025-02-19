ΤτΕ: Στο 1,8 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο

Αυξημένο πρωτογενές πλεόνασμα 1,8 δισ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση τον Ιανουάριο του 2025 από 945 εκατ. πέρυσι.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε τον Ιανουάριο πλεόνασμα 560 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 239 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Κατά τον μήνα αυτό, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 5,698 δισ. ευρώ, από 5,091 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 5,488 δισ. ευρώ, από 4,799 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2024

Πηγή: skai.gr

