Μειωμένο το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας

Με μειωμένο επιτόκιο η νέα έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 6μηνης διάρκειας.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, στη δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,19% από 2,45%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,105 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,21 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ (σύνολο 600 εκατ. ευρώ).

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

