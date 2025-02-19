Την κάλυψη επιπλέον 6.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα (ΟΤΑ Α’, Β’ βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ΝΠΔΔ) για ανέργους ηλικίας 55 ετών έως 74 ετών προβλέπει η επέκταση του προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για απασχόληση ανέργων 55 ετών και άνω. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι άνεργοι άνω των 67 ετών να μην έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 108 εκατομμυρίων ευρώ, θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ και η διάρκεια επιχορήγησης θα είναι ενός έτους με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη ένα έτος.

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ, ενώ το πρόσθετο 25% θα καλύπτεται από τον φορέα υποδοχής. Σε κάθε φορέα, ο αριθμός του προσωπικού που θα προσληφθεί μέσω του εν λόγω προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του μόνιμου και προσωρινού προσωπικού του φορέα κατά τη στιγμή της αίτησης.

Μέχρι σήμερα, μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ για απασχόληση ανέργων 55 ετών και άνω, έχουν προσληφθεί 26.500 άτομα.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε:

«Η ενίσχυση της απασχόλησης αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας. Προχωρούμε σε στενή συνεργασία με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης σε στοχευμένες ενέργειες για την περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 55 ετών και άνω, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, έχει υπάρξει εξαιρετικά επιτυχημένο και με μέγιστη απορροφητικότητα. Είναι πρόγραμμα εξόχως κοινωνικού χαρακτήρα, καθότι στηρίζει συμπολίτες σε μια ηλικιακή ομάδα που συχνά αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλά και θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και ταυτόχρονα καλύπτει σημαντικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό φορέων του δημοσίου συνεισφέροντας πολύτιμη εργασιακή εμπειρία στους φορείς αυτούς. Στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων, των ανέργων, των φορέων του Δημοσίου, καλύπτουμε ανάγκες απασχόλησης και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε:

«Ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα απασχόλησης των τελευταίων ετών επεκτείνεται, ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε επιπλέον 6.000 ανέργους, 55 ετών και άνω, να βρουν μία θέση εργασίας και σε πολλούς από αυτούς να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης, για να συνταξιοδοτηθούν. Ως ΔΥΠΑ προσπαθούμε καθημερινά να υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις για ανέργους που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια ένταξης τους στην αγορά εργασίας, στην οποία δυστυχώς συχνά παρατηρούνται φαινόμενα ηλικιακής διάκρισης. Θα συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική να είμαστε στο πλευρό όλων των ευάλωτων συμπολιτών μας και να στηρίζουμε ενεργά την προσπάθεια τους να βρουν τη θέση εργασίας που επιθυμούν».

