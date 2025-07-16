Πιερρακάκης: Με την παραχώρηση του Tae Kwon Do από την ΕΤΑΔ στην Περιφέρεια Αττικής ξεκινά ένας νέος, δημιουργικός κύκλος

«Με την παραχώρηση του Tae Kwon Do από την ΕΤΑΔ στην Περιφέρεια Αττικής ξεκινά ένας νέος, δημιουργικός κύκλος — τόσο για το Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Φαλήρου όσο και για τη συνολική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας» σημειώνει σήμερα με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ./Πιερρακάκης επισημαίνει ότι:

Το Tae Kwon Do, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ολυμπιακής εγκατάστασης που έμεινε για χρόνια χωρίς συνεκτικό σχέδιο αξιοποίησης, μετατρέπεται πλέον σε ένα σύγχρονο, πολυλειτουργικό συνεδριακό κέντρο, στην καρδιά του Μητροπολιτικού Πάρκου του Φαληρικού Όρμου.

Η σύμβαση παραχώρησης που υπεγράφη χθες, αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της Αυτοδιοίκησης ως στρατηγικού εταίρου στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Είμαι βέβαιος ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς και η ομάδα του θα αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτόν τον χώρο με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο.

Η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους τους πολίτες και πρέπει να αποτελεί δυναμικό κεφάλαιο, που παράγει υπεραξία στην κοινωνία. Αποστολή μας είναι να μετατρέψουμε αυτή την περιουσία σε εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης.

Δεν θα αφήσουμε καμία ευκαιρία αναξιοποίητη. Με τόλμη, σχέδιο και διαφάνεια, θα αποδείξουμε ότι το Δημόσιο μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά, προς όφελος όλων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

