Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναθεωρεί ελαφρώς προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη το 2025, επηρεασμένη από τις χαμηλότερες προβλέψεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωζώνη.

Οι εμπορικές εντάσεις που εκδηλώνονται μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στη Λευκό Οίκο, η γεωπολιτική και η πολιτική αβεβαιότητα σε πολλές χώρες επιδεινώνουν τις προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης εξηγεί ο ΟΟΣΑ για να αιτιολογήσει αυτήν την επί τα χείρω αναθεώρηση.

Ο οργανισμός αναμένει αύξηση κατά 3,1% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2025, έναντι 3,3% στις προβλέψεις του Δεκεμβρίου.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επισείει την απειλή του εμπορικού πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δουν φέτος αύξηση κατά 2,2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους και 1,6% την προσεχή χρονιά, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, που χαμηλώνει κατά 0,2 και 0,5 της ποσοστιαίας μονάδας τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας το 2025 και το 2026 αντίστοιχα.

Η σφοδρότητα των εμπορικών πολιτικών που αποφασίσθηκαν ή σχεδιάζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττει κυρίως τις γειτονικές τους χώρες, τον Καναδά και το Μεξικό. Οι προβλέψεις για τις δύο χώρες βυθίζονται: σε σχέση με τον Νοέμβριο, υποτριπλασιάζονται για το Καναδά που αναμένει ανάπτυξη 0,7% και μειώνονται κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες για το Μεξικό, που θα εισέλθει σε ύφεση φέτος, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Η ανάπτυξη στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά «θα επιβραδυνθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αν τεθούν σε ισχύ οι αυξήσεις των δασμών», σύμφωνα με τον διεθνή οικονομικό οργανισμό.

Στις προβλέψεις του ο ΟΟΣΑ διευκρινίζει ότι έχει λάβει υπ' όψιν, εκτός των δασμών ανάμεσα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, μόνο τους νέους δασμούς ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα και τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Ούτε οι απειλές για επιβολή αμοιβαίων δεσμών, ούτε οι απειλές του Τραμπ για δασμούς που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν ληφθεί υπ' όψιν.

Παρά ταύτα, ο ΟΟΣΑ αναθεωρεί προς τα κάτω για δεύτερη συνεχή φορά τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της Γερμανίας και της Γαλλίας για το 2025, την πρώτη και τη δεύτερη σε μέγεθος οικονομία της Ευρωζώνης.

Ο ΟΟΣΑ αναμένει πλέον αύξηση κατά 0,4% του ΑΕΠ της Γερμανίας φέτος, έναντι 0,7% σύμφωνα με τις προηγούμενες προβλέψεις, και 0,8% για τη Γαλλία, μειωμένη κατά 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας.

Για τον άλλο σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ, την Ιαπωνία, ο ΟΟΣΑ αναμένει ανάπτυξη 1,1% (-0,4 της ποσοστιαίας μονάδας). Η ανάπτυξη στην Κίνα αναμένεται να φθάσει το 4,8% το 2025, σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου (+0,1).



