Αισθητή, περαιτέρω, μείωση παρουσίασαν τον Ιανουάριο οι τιμές εκροών στη γεωργία-κτηνοτροφία, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που οφείλεται κατά κύριο λόγο, για έναν ακόμη μήνα, στη «βουτιά» κατά 38,2% των τιμών του ελαιολάδου, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Ιανουαρίου 2025 παρουσίασε μείωση 8,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2024. Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιανουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2023, είχε παρουσιάσει αύξηση 22,5%.

Η μείωση οφείλεται:

Στη μείωση κατά 11,4% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ελαιόλαδο,

Στη μείωση κατά 4,1% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 6,0%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2023 – Ιανουαρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%.

Μικρή μείωση 2,1% παρουσίασε τον Ιανουάριο και ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2024, έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιανουαρίου 2024 με τον Ιανουάριο 2023.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 2,1%, τον μήνα Ιανουάριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2024, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 3,4% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και β) στην αύξηση κατά 1,9% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.