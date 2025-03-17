Μικρή μείωση παρουσίασε η διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς λιμένες το γ' τρίμηνο του 2024, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2023, ενώ αντίθετα αισθητή αύξηση κατέγραψε η διακίνηση των επιβατών, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς λιμένες το γ΄ τρίμηνο του 2024 μειώθηκε κατά 0,7%, σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2023. Σημειώνεται ότι κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2023 προς το γ΄ τρίμηνο 2022 δεν υπήρξε μεταβολή.

Την παρτίδα, όσον αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων έσωσαν τα εμπορεύματα εσωτερικού, τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά 7,1% άμβλυναν τη μείωση 2,8% που παρουσίασαν τα εμπορεύματα εξωτερικού.

Το ίδιο διάστημα, η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες ενισχύθηκε κατά 5,6%, σε σύγκριση με το γ΄τρίμηνο του 2023, ήτοι με ταχύτερο ρυθμό από την άνοδο κατά 2,6% που παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2023 προς το γ΄ τρίμηνο 2022.

Τέλος, η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) αυξήθηκε κατά 6,1% το γ΄ τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2023. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2023 προς το γ΄ τρίμηνο 2022 σημειώθηκε αύξηση κατά 2,6%.



