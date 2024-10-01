Η κατοχή χρημάτων δεν αποτελεί πάντα εγγύηση για συνεχή οικονομική επιτυχία. Αν και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος υποστήριζε ότι «το χρήμα φέρνει χρήμα», και ενώ είναι αλήθεια ότι ένα μεγαλύτερο φάσμα δυνατοτήτων είναι ανοιχτό σε όσους διαθέτουν κεφάλαια, οι πλούσιοι είναι επίσης ικανοί να παίρνουν κακές αποφάσεις.

Ηθοποιοί, επενδυτές, κληρονόμοι -όπως αποδεικνύει ο παρακάτω κατάλογος- κανείς δεν είναι ασφαλής όταν η απληστία, η κακία ή η υπερβολική εμπιστοσύνη χτυπάνε την πόρτα. Με απλά λόγια, βίωσαν την απόλυτη οικονομική καταστροφή, αλλά κάποιοι κατάφεραν να σταθούν και πάλι στα πόδια τους.

Nicolas Puech Hermes

Ο Nicolas Puech Hermes έγινε για πρώτη φορά διάσημος στα μέσα του 2023, όταν ανακοινώθηκε ότι ο Γάλλος ογδοντάχρονος, ένας από τους κληρονόμους του οίκου πολυτελείας Hermes, ήθελε να υιοθετήσει τον κηπουρό του. Η πρόθεσή του ήταν να διευκολύνει τον υπάλληλο να κληρονομήσει την περιουσία του, η οποία αποτιμάται σε 13,4 δισ. δολάρια.

Αυτή η μεγαλόψυχη χειρονομία προς το προσωπικό του, ωστόσο, παρέμεινε ακριβώς αυτό: μια χειρονομία. Τον Ιούλιο, οι δικηγόροι του Puech αποκάλυψαν σε ελβετικό δικαστήριο ότι δεν ήταν πλέον ο ιδιοκτήτης των μετοχών της Hermes. Σύμφωνα με δικαστική απόφαση, επί 24 χρόνια, ο Puech απασχολούσε έναν οικονομικό διευθυντή με το όνομα Eric Freymond. Το 1998, έδωσε στον Freymond εξουσία επί των λογαριασμών του.

🇨🇭🇫🇷 FLASH | Le Français Nicolas Puech, installé en #Suisse depuis plus de 20 ans, héritier de la marque de luxe #Hermès, célibataire et sans enfant, souhaite adopter son homme à tout faire, un #Marocain âgé de 51 ans, afin de lui léguer la moitié de sa fortune estimée à 10… pic.twitter.com/fxcO0ueJhw — Cerfia (@CerfiaFR) December 4, 2023

Το 2022, ο κληρονόμος ανέτρεψε την εντολή αυτή, επιδιώκοντας να πάρει πίσω τον έλεγχο των οικονομικών του προκειμένου να τα κληροδοτήσει σε άλλους. Ένα χρόνο αργότερα, μήνυσε τον Freymond, ισχυριζόμενος ότι ο οικονομικός διαχειριστής απέκρυψε πληροφορίες και δεν επέστρεψε τις μετοχές. Το δικαστήριο έκρινε εναντίον του κληρονόμου, με το σκεπτικό ότι ο ίδιος είχε δώσει οικειοθελώς στον διαχειριστή το ελεύθερο να ελέγχει τους λογαριασμούς του και δεν είχε εποπτεύσει σωστά τη διαχείρισή τους.

Bill Hwang

Αν και το όνομά του είναι ελάχιστα γνωστό εκτός των οικονομικών κύκλων, ο Bill Hwang έγινε διάσημος το 2021. Έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως νεαρό αγόρι από τη Νότια Κορέα και ξεκίνησε την καριέρα του στα χρηματοοικονομικά το 1996. Το 2001, ξεκίνησε το δικό του hedge fund, το Tiger Asia Management. Το 2012, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο Χονγκ Κονγκ βρήκε στοιχεία ότι η εταιρεία συμμετείχε σε δραστηριότητες εσωτερικής πληροφόρησης και χειραγώγησης των τιμών, αναγκάζοντάς την να κλείσει. Το επόμενο έτος, ο Hwang άνοιξε ένα family office με την ονομασία Archegos Capital Management.

Υπό πιο χαλαρή εποπτεία και τη σύμπραξη μεγάλων τραπεζών όπως η Credit Suisse και η Nomura, η νέα εταιρεία είχε τη δυνατότητα να λειτουργεί με ακόμη πιο ύποπτο τρόπο. Στο αποκορύφωμά της, διαχειριζόταν 75 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και δάνεια. Τον Μάρτιο του 2021, η εταιρεία δεν επιβίωσε, αφήνοντας ζημίες ύψους σχεδόν 4 δισ. δολαρίων. Το 2022, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ απήγγειλαν 11 κατηγορίες σε βάρος του Hwang, μεταξύ των οποίων και ψευδή στοιχεία σε τράπεζες για να λάβει χρηματοδότηση. Τον περασμένο Ιούλιο, οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για 10 από αυτές τις κατηγορίες.

Pamela Anderson

Η Πάμελα έγινε διάσημη χάρη στον ρόλο της στο «Baywatch», αλλά κατέληξε να ζει σε ένα πάρκο με τροχόσπιτα. Φυσικά, το δικό της δεν ήταν ένα συνηθισμένο πάρκο τροχόσπιτων - ήταν ένα πολυτελές συγκρότημα όπου σύχναζαν διασημότητες.

Ήταν το 2009, σχεδόν, 20 χρόνια αφότου η Άντερσον έγινε γνωστή. Η καριέρα της είχε επηρεαστεί βαθιά από τη διαρροή ενός sex-tape που είχε κλαπεί από το σπίτι της. Οι ανακαινίσεις στην έπαυλή της στο Μαλιμπού ξεπερνούσαν τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με τη «Daily Mail», στα τέλη Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς, η Άντερσον είχε περίπου 3.000 δολάρια στην τράπεζα και απείχε 636.000 δολάρια από το να ολοκληρώσει την ανακαίνιση του σπιτιού της. Προς τιμήν της, η ηθοποιός κατάφερε τελικά να ανακάμψει. Έφυγε από το πάρκο, πλήρωσε τα χρέη της και πούλησε το τροχόσπιτο. Σήμερα, έχει εγκατασταθεί στον Καναδά, στο σπίτι που κληρονόμησε από τη γιαγιά της.

Sam Bankman-Fried

Ο Sam Bankman-Fried, ο οποίος στις λαμπρές του μέρες θεωρήθηκε ένα από τα παιδιά-θαύματα των crypto, ίδρυσε την Alameda Research τον Οκτώβριο του 2017. Εκτός από τον Mark Zuckerberg, κανένας άλλος δεν έχει γίνει τόσο πλούσιος σε τόσο μικρή ηλικία. Στα 29 του χρόνια, ο Sam Bankman-Fried έκανε το ντεμπούτο του στη λίστα του Forbes με τους 400 πλουσιότερους του κόσμου.

Όπως συμβαίνει με πολλούς από τους κροίσους της σημερινής εποχής, ο Bankman-Fried πλούτισε στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Το παράδοξο είναι ότι ουδέποτε υπήρξε μεγάλος υποστηρικτής του bitcoin. Η FTX σύντομα έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, φτάνοντας να αξίζει πάνω από 32 δισ. δολάρια.

Η κατάρρευση ξεκίνησε όταν πήρε η Alameda πήρε δάνεια τα οποία τοποθέτησε σε μη ρευστοποιήσιμες επενδύσεις. Λόγω της αδυναμίας του να αποπληρώσει αυτά τα δάνεια, ο Bankman-Fried χρησιμοποίησε χρήματα που είχαν καταθέσει στην FTX ώστε να σώσει την Alameda. Τελικά, αυτές οι κακές πρακτικές τον πρόλαβαν, οδηγώντας στην κατάρρευση της FTX. Τον Νοέμβριο του 2022, η FTX κήρυξε πτώχευση. Ο Bankman-Fried συνελήφθη τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Τον Μάρτιο του 2024, αφού κρίθηκε ένοχος, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης.

Nicolas Cage

Ο διάσημος ηθοποιός, Νίκολας Κέιτζ, πέρασε μια στιγμή σοβαρής οικονομικής δυσπραγίας, αν και φαίνεται πλέον να έχει ανακάμψει. Σε συνέντευξή του στο CBS News τον Απρίλιο του 2023, ο Κέιτζ επιβεβαίωσε ότι μετά την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων είχε χρέος που άγγιζε τα 6 εκατ. δολάρια.

«Είχα επενδύσει υπερβολικά σε ακίνητα. Η αγορά κατέρρευσε και δεν μπόρεσα να βγω εγκαίρως. Τους πλήρωσα [τους πιστωτές μου], τα πάντα, αλλά ήταν περίπου 6 εκατ. δολάρια. Δεν κατέθεσα ποτέ αίτηση πτώχευσης», δήλωσε ο ηθοποιός.

Το κλειδί για την επιστροφή του Κέιτζ ήταν η δουλειά. Οι συμμετοχές του σε ταινίες εκείνη την εποχή αποτέλεσαν αντικείμενο χλευασμού στο διαδίκτυο, αλλά ο ηθοποιός δεν μετάνιωσε ποτέ.

Πηγή: skai.gr

