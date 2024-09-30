Συνεδρίασε σήμερα, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν οι επόμενες δράσεις της κυβέρνησης.

Έγινε η παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου, η παρουσίαση από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό, καθώς και η παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Χρίστο Δήμα των φορολογικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος,

Επίσης, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα αγροτικά δάνεια, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εγκληματικότητας, και από τον Υπουργό Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα ερανιστικά νομοσχέδια των Υπουργείων τους,

Τέλος, έγινε εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσο για τα προσχέδια δράσης των Υπουργείων για το 2025 και από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων 2025.

Τι αποφασίστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός κ. Αθανάσιος Πετραλιάς παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο 2025-2028.

Συγκεκριμένα στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό - Διαρθρωτικό Πρόγραμμα 2025-2028 αποτυπώνονται:

1. Περαιτέρω σημαντική μείωση του χρέους:

Ο λόγος του Δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, από 153,7 % το 2024 σε 133,4 % ως το 2028, σε συνέχεια της δραστικής αποκλιμάκωσης, από 207 % το 2020 σε 161,9 % το 2023, δηλαδή κατά 45 ποσοστιαίες μονάδες σε διάστημα τριών ετών.

2. Συγκράτηση του ελλείμματος: Για όλη την τετραετία η ελληνική οικονομία θα έχει χαμηλά ελλείμματα, της τάξης του 1 % του ΑΕΠ ή και χαμηλότερα από αυτό, δηλαδή σε επίπεδα αρκετά κάτω από τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους. Η επίδοση αυτή επιτυγχάνεται σε περίοδο που 8 χώρες της ΕΕ (μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Γαλλία και το Βέλγιο) βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

3. Πρωτογενή πλεονάσματα: Προβλέπεται η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος του προϋπολογισμού για όλη την τετραετία στο επίπεδο που εκτιμάται ότι θα κλείσει το 2024, δηλαδή στο 2,4 % του ΑΕΠ (με εξαίρεση το 2025 οπότε προβλέπεται 2,5 %). Σημειώνεται ότι οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα που συμφωνήθηκαν με την ΕΕ είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις, καθώς η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού το 2024 έδειξε ότι η οικονομία είναι σε θέση να συνδυάζει την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και τη μείωση του χρέους με ανάπτυξη ταχύτερη από την ΕΕ, κάλυψη των αυξημένων αμυντικών δαπανών, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, μείωση της ανεργίας, μείωση των φόρων και αύξηση των εισοδημάτων.

4. Ανάπτυξη: Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη που περιλαμβάνεται στο μεσοπρόθεσμο είναι συντηρητική, διότι θέλουμε να είμαστε απολύτως ευθυγραμμισμένοι με την ΕΕ. Συγκεκριμένα το μεσοπρόθεσμο προβλέπει ανάπτυξη 2,3 % το 2025, 2 % το 2026, 1,5 % το 2027 και 1,3 % το 2028 κάνοντας μια προβολή με βάση ιστορικά στοιχεία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας (δεν λαμβάνονται π.χ. υπόψη τα εφαρμοζόμενα μέτρα πολιτικής και οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης). Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος όπως και μια σειρά από διεθνείς οργανισμούς προβλέπουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

5. Μείωση της ανεργίας. Η ανεργία μειώθηκε από 17,9 % το 2019 στο 11,1 % στα τέλη του 2023, διάστημα στο οποίο δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Η πορεία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια και το 2028 η ανεργία προβλέπεται να φθάσει στο 8,5 %, δηλαδή στα επίπεδα προ της οικονομικής κρίσης.

6. Αύξηση μισθών:

Ο κατώτατος μισθός από 650 ευρώ το 2019 και 830 ευρώ που είναι σήμερα, προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ το 2027. Ο μέσος μισθός από 1046 ευρώ το 2019 και 1258 ευρώ στο τέλος του 2023 προβλέπεται να φθάσει το 2027 στα 1500 ευρώ.

7. Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως το Δημογραφικό, το στεγαστικό, η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, η υγεία, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η επισκόπηση δαπανών για ορθολογικότερη κατανομή (Spending review).

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό το οποίο διαρθρώνεται σε 5 άξονες, ως εξής:

1.⁠ ⁠Ενίσχυση Γεννήσεων - Στήριξη Οικογένειας

2. ⁠Ενίσχυση Απασχόλησης

3.⁠ ⁠Διαχείριση της Μακροζωίας - Γήρανσης

4.⁠ ⁠Τοπική Ανάπτυξη - Προώθηση Καινοτομίας

5.⁠ ⁠Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση - Έρευνα

Οι παραπάνω άξονες καταλήγουν σε πάνω από 100 δράσεις συνολικής δαπάνης 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχουμε λάβει ήδη από το 2019, οι οποίες αφορούν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης έχει ορίζοντα δεκαετίας, έως το 2035, και δεν περιορίζεται απλά στην προσπάθεια ανάκαμψης των γεννήσεων, αλλά προσβλέπει στη συνολική διαχείριση των επιπτώσεων της αλλαγής που έχει επέλθει στην ηλικιακή δομή του πληθυσμού. Θέτει τους στόχους και αποτυπώνει τις πολιτικές και τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μετριαστούν οι συνέπειες των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων στη δημοσιονομική βιωσιμότητα, τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, την ευημερία και την κοινωνική συνοχή.

Το Δημογραφικό είναι ένα ζήτημα παγκόσμιας, αλλά και ευρωπαϊκής διάστασης. Αυτή τη στιγμή, 7 στις 10 χώρες παγκοσμίως έχουν επίπεδο γονιμότητας κάτω από το όριο αναπλήρωσης (2,1 παιδιά ανά γυναίκα), ενώ από το 1993, οι θάνατοι στην Ευρώπη είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός κ. Χρίστος Δήμας παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις φορολογικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Σε συνέχεια των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προβλέπεται μια σειρά από φορολογικές ελαφρύνσεις.

Ειδικότερα:

Α. Σε ό,τι αφορά στην ελάφρυνση μέσω άμεσων φόρων προβλέπεται:

-Η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες

-ορίζεται ως αφορολόγητη η παροχή του εργοδότη μέχρι 5.000 ευρώ προς εργαζόμενο με αφορμή τη γέννηση τέκνου (το αφορολόγητο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο)

-τροποποιήσεις στις διατάξεις για το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών

-το εισόδημα του καλύτερα αμειβόμενου υπαλλήλου ενός ελεύθερου επαγγελματία δεν προστίθεται στο τεκμαιρόμενο εισόδημα που προκύπτει από τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών του κάθε ΚΑΔ + τον κατώτατο μισθό, αλλά λαμβάνεται ως τεκμήριο αν υπερβαίνει το παραπάνω άθροισμα (και αν είναι μέχρι 30.000 ευρώ)

-η μείωση του τεκμηρίου κατά 50% επεκτείνεται στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.500 ευρώ (πλην Αττικής/ Θεσσαλονίκης)

-χορηγείται φοροαπαλλαγή για τρία έτη όσων είχαν κενό διαμέρισμα ή το εκμίσθωναν με βραχυχρόνια μίσθωση τα προηγούμενα τρία έτη και το εκμισθώνουν πλέον με συνήθη (τριετή τουλάχιστον) μίσθωση

-η μείωση του ΕΝΦΙΑ για κατοικίες, αξίας κάτω των 500.000 ευρώ, που ασφαλίζονται κατά του κινδύνου φυσικών καταστροφών, αυξάνεται σε 20%

-η αμοιβή για τις εφημερίες ιατρών του ΕΣΥ υπάγεται σε αυτοτελή φορολόγηση 22%

Σε ό,τι αφορά στην ελάφρυνση μέσω έμμεσων φόρων:

-αυξάνεται το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

-επιβάλλεται τέλος κρουαζιέρας για όσους αποβιβάζονται σε Μύκονο, Σαντορίνη και άλλα λιμάνια

-απαλλάσσονται από το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας συνδέσεις μέσω δικτύου οπτικών ινών ταχύτητας 100 MBPs και πάνω

-απαλλάσσονται από τον φόρο τα ασφάλιστρα υγείας ανηλίκων

-παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο Υπουργός Επικρατείας κ. Μαυρουδής Βορίδης παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο πλαίσιο ρυθμίσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης των κόκκινων δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών και την αποτελεσματική ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης, που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του εκκαθαριστή, της παλαιάς «Αγροτικής Τράπεζας».

Θα δημιουργηθεί σε πρώτη φάση, ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης από φορείς που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία χρηματοδότησης στον πρωτογενή τομέα. Μέσω του πλαισίου αυτού, θα δίνεται η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής του δανείου και μείωσης επιτοκίου δανείων, ενώ παράλληλα θα προβλέπονται η διαγραφή τόκων, η απομείωση του δανείου αλλά και η μερική ή ολική διαγραφή αυτού. Επιπλέον, ο εκκαθαριστής θα μπορεί να καθορίζει τους όρους συμβιβασμού ή ρύθμισης και για περισσότερες από μια περιπτώσεις που θα έχουν ομοιόμορφα χαρακτηριστικά.

Σκοπός των ρυθμίσεων είναι η επιτυχής διευθέτηση των δανειακών απαιτήσεων έναντι των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών, η οποία συνιστά κεφαλαιώδες ζήτημα για την ανάπτυξη της Περιφέρειας μέσω της αποδέσμευσης ανθρώπινων και περιουσιακών πόρων, την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και του πρωτογενούς τομέα μέσω νέων βιώσιμων συνεταιρισμών καθώς και τη διατήρηση του αρραγούς κοινωνικού ιστού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε 3,8 δις ευρώ δανείων, περισσότερους από 700 αγροτικούς συνεταιρισμούς, και περίπου 21.000 αγρότες, ενώ είναι δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,7 δις ευρώ.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εγκληματικότητας.

Συγκεκριμένα, μετά από συστηματική μελέτη των στοιχείων της Ελληνικής Αστυνομίας ως προς τις τάσεις της εγκληματικότητας προτείνονται:

Υποχρεωτική αντικατάσταση περιοριστικού όρου με προσωρινή κράτηση σε περίπτωση εκ νέου διάπραξης αδικήματος ως προς συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις,

κατάργηση της πλήρους απαλλαγής του δράστη εφόσον ικανοποιήσει πλήρως το θύμα σε περίπτωση κλοπής ή διάρρηξης και απλή πρόβλεψη σχετικού ελαφρυντικού.

αυστηροποίηση της ποινικής μεταχείρισης των γονέων που παραμελούν την εποπτεία των ανηλίκων παιδιών τους,

ακριβέστερη οριοθέτηση της έννοιας του μαχαιριού σε γενικής χρήσης και σε ειδικής,

θέση περιορισμών στην πώληση ή τη διάθεσή τους ειδικά για ανηλίκους,

λήψη μέτρων ασφαλείας για φύλαξη και μη παραχώρηση σε τρίτους,

διαφοροποίηση της ποινικής μεταχείρισης για μαχαίρια γενικής και ειδικής χρήσης,

αύξηση ελαχίστου ορίου ποινής για την οπλοκατοχή ιδίως πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών κ.λπ.

αύξηση ελαχίστων ορίων ποινής για την οπλοφορία.

η ποινή για την οπλοχρησία θα εκτίεται αθροιστικά και δεν εφαρμόζονται γι' αυτήν οι περί συρροής διατάξεις.

αναβάθμιση σε κακούργημα της οπλοφορίας με πυροβόλα όπλα.

οι διακεκριμένες περιπτώσεις οπλοφορίας: η οπλοφορία με οιοδήποτε όπλο σε χώρους συγκέντρωσης λόγω επικινδυνότητας της πράξης και η επανειλημμένη τέλεση οπλοφορίας με οιοδήποτε όπλο λόγω επικινδυνότητας του δράστη.

η απαγόρευση λήψης άδειας σχετικής με όπλα σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ή εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για ορισμένες πράξεις.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων- 'Αδωνις Γεωργιάδης και η Υπουργός Πολιτισμού κ. Στυλιανή Μενδώνη παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τα ερανιστικά νομοσχέδια των Υπουργείων τους.

Αντικείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας είναι η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων, με βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, που κατατείνουν, ενδεικτικά:

- στη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, μέσω της αναγκαίας αναδιοργάνωσης της Επιτροπής παρακολούθησής της,

- στον εξορθολογισμό της αυτόματης επιστροφής (clawback) επί της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και στον τομέα του φαρμάκου εν γένει,

- στη διασφάλιση της συνέχισης της αποτελεσματικής λειτουργίας των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσω της διατήρησης στο Ε.Σ.Υ. έμπειρων στελεχών,

- στην αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων των υγειονομικών δομών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας,

- στη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στο καθεστώς απασχόλησης των ειδικευόμενων οδοντιάτρων, προκειμένου να αρχίσει η υλοποίηση των οδοντιατρικών ειδικοτήτων,

- στη φορολόγηση εισοδημάτων προσωπικού κλάδου Βιοϊατρικών Επιστημών που συμμετέχει στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. καθώς και στη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας,

- στην προστασία της δημόσιας υγείας, μέσω της διασφάλισης της αδιάλειπτης προμήθειας αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊκών οξέων - ΝΑΤ, ο οποίος είναι αναγκαίος για το προς μετάγγιση αίμα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας,

- στην ενίσχυση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και στη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του

- στη διευκόλυνση της εφαρμογής του ν. 5129/2024 περί ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Αντικείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του ν.π.δ.δ. «Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου», ο εκσυγχρονισμός του ιδρυτικού νόμου του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου και η θωράκιση των δικαιωμάτων των σπουδαστών και αποφοίτων του, η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, η διεύρυνση, ο εκσυγχρονισμός του σκοπού και η αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου το οποίο διέπει το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης», η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διοίκηση και οργάνωση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» και η εισαγωγή ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση ad hoc προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε επιμέρους υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ενισχύεται και εξορθολογίζεται η λειτουργία των προαναφερθέντων, εποπτευόμενων από το Υπουργείο Πολιτισμού, φορέων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η επίτευξη της αποδοτικότερης λειτουργίας των εν λόγω φορέων, µέσω της ορθολογικής διάρθρωσης των επιµέρους οργάνων και διοικητικών λειτουργιών τους, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την ενότητα των υπηρεσιών τους, τη διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητάς τους και την εξοικονόµηση πόρων.

Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Χρήστος- Γεώργιος Σκέρτσος παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τους Στρατηγικούς Στόχους των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης όλων των Υπουργείων όπως αποτυπώνονται και αναλύονται στα Προσχέδια των Ετήσιων Σχεδίων για το 2025.

Ο κυβερνητικός «οδικός χάρτης» του 2025 περιλαμβάνει 172 επενδύσεις, από τις οποίες οι 38 είναι νέες και 151 μεταρρυθμίσεις με περισσότερες από τις 100 να αποτελούν δεσμεύσεις της χώρας και στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό και διαρθρωτικό σχέδιο που συμφωνήθηκε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και παρουσιάστηκε σήμερα από το Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το 1/3 των μεταρρυθμίσεων, 46 από τις 151 μεταρρυθμίσεις, είναι νέες. Η πλειονότητα των δράσεων των προσχεδίων αφορά την Παραγωγική και Κοινωνική Ελλάδα, ενώ νέοι οριζόντιοι στόχοι που θέτει η κυβέρνηση είναι μεταξύ άλλων η περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση, η αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της βίας (αθλητικής, ανηλίκων, ενδοοικογενειακής), η στήριξη της οικογένειας και των νέων ζευγαριών, οι πολιτικές ισότητας με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, των νέων και των ατόμων με αναπηρία, η βιώσιμη αστική κινητικότητα και η κυβερνοασφάλεια.

Στον κυβερνητικό και νομοθετικό σχεδιασμό έχει ενσωματωθεί επίσης ο προγραμματισμός για την υλοποίηση των 45 μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη φετινή ΔΕΘ και τα ορόσημα που πρέπει να εκπληρώσουμε ενόψει των επόμενων αιτημάτων πληρωμής από το ΤΑΑ. Τα τελικά ΕΣΔ θα είναι έτοιμα το Νοέμβριο ώστε να διαμορφωθεί το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2025 και το οποίο θα εγκριθεί στο υπουργικό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος και η Υφυπουργός κ. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων 2025.

Ο συνολικός αριθμός των νέων προσλήψεων φθάνει σχεδόν τις 20.000 θέσεις, δίνοντας βαρύτητα -μεταξύ άλλων- στην ενίσχυση του ΕΣΥ, της Δημόσιας Παιδείας, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των 19.181 προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2025, αποτελεί συνέχεια των 91.819 προσλήψεων που έχουν εγκριθεί για τα έτη 2020 έως 2024, με αποτέλεσμα οι εγκεκριμένες προσλήψεις για την πενταετία 2020-2025 να έχουν ανέλθει στις 111.000.

Μετά από εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, μετά από τη θετική γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επιλέγεται για τη θέση της Συνηγόρου του Καταναλωτή, με τετραετή θητεία, η κ. 'Αννα Στρατινάκη, δικηγόρος

Μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, μετά από τη θετική γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επιλέγονται, με πενταετή θητεία, για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο κ. Παρασκευάς Νομικός, Σύμβουλος-Επιθεωρητής Α.Σ.Ε.Π., και για τις θέσεις των μελών του ίδιου Συμβουλίου, ο κ. Στυλιανός Γαλούκας, Ειδικός Επιστήμονας στη Βουλή των Ελλήνων, ο κ. Νικόλαος Δουλαδίρης, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη και η κ. Ζωή Καραμήτρου, Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη.

Α. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου εγκρίθηκε η υπαγωγή απαλλοτριώσεων ακινήτων στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων για την κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Βοτανικού, καθώς και έργων διαμόρφωσης πρασίνου, κοινοχρήστων χώρων, έργων οδοποιίας και δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα.

11.Β. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σταϊκούρα εγκρίθηκε η υπαγωγή απαλλοτριώσεων ακινήτων στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων για την κατασκευή οδικών έργων (Τμήμα 5.2 Λευκόπετρα-Βέροια της Εγνατίας Οδού, τμήμα Μαυροβούνι-Έδεσσα του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης-Έδεσσας), καθώς και σιδηροδρομικών έργων (αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ-Οινόη και Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλιάρτου, αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.