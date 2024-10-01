Μικρή αποκλιμάκωση του εναρμονισμένου πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 3% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο, προβλέπει η Eurostat, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός έσπασε το φράγμα του 2% και διαμορφώθηκε στο 1,8% από 2,2% ένα μήνα νωρίτερα. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,8% κυρίως από τις μεταβολές σε: υπηρεσίες, οι οποίες αναμένεται να έχουν την υψηλότερη ετήσια μεταβολή τον Σεπτέμβριο (4,0%, από 4,1% τον Αύγουστο), τρόφιμα, ποτά και καπνός (2,4%, σε σχέση με 2,3% τον Αυγουστο), μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, σταθερό σε σχέση με τον Αύγουστο) και ενέργεια (-6.0%, σε σχέση με το -3% τον Αύγουστο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, η Ελλάδα κατέγραψε τον τέταρτο υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη. Τον υψηλότερο κατέγραψε το Βέλγιο καθώς εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στο 4,5%. Ακολουθούν Εσθονία (3,2%) και Κροατία (3%).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.