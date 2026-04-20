Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το τρίτο πακέτο μέτρων στήριξης – μετά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους του πρώτου πακέτου και το fuel pass και τις επιδοτήσεις σε diesel κίνησης, λιπάσματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες – είναι ante portas. Χρειάζεται μόνο να οριστικοποιηθούν κάποια πράγματα πρώτα ώστε να πάρει την τελική του μορφή και να ανακοινωθεί, πιθανότατα πάλι από τον πρωθυπουργό ο οποίος στο κυριακάτικο μήνυμα του έγραψε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επιφυλακή για επιπλέον μέτρα.



Αρχικά θα πρέπει να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κολέγιο των επιτρόπων συνεδριάζει το πρωί της Τετάρτης και η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα ανακοινώσει έπειτα την εργαλειοθήκη της Κομισιόν. Συστάσεις θα περιλαμβάνει και όχι υποχρεώσεις.



Μία από τις κατευθύνσεις – σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες – θα είναι η στήριξη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων με κουπόνια ενέργειας και εισοδηματική στήριξη.

Στις προτάσεις της Επιτροπής αναμένεται να είναι και η αλλαγή στη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να είναι χαμηλότερη από την ενέργεια από τα ορυκτά καύσιμα και επομένως να ελαφρυνθούν και οι λογαριασμοί για το ηλεκτρικό ρεύμα.



Μια άλλη κατεύθυνση θα έχει να κάνει με την μείωση της κατανάλωσης. Μαθήματα οδήγησης με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο, ημέρες χωρίς αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης, μια ημέρα την εβδομάδα υποχρεωτική τηλεργασία, μείωση εισιτηρίων στα ΜΜΜ ή και δωρεάν για τους πιο ευάλωτους, συστάσεις που πάντως παραμένει εξαιρετικά αμφίβολο αν θα υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση.



Επίσης την Τετάρτη, θα ανακοινωθεί ότι η Ελλάδα για 4η διαδοχική χρονιά υπερέβη σημαντικά τους δημοσιονομικούς στόχους που είχαν τεθεί. Έχουμε δηλαδή υπερπλεόνασμα το οποία με βάση τους τελευταίους υπολογισμούς αναμένεται κάπου μεταξύ 2,5δισ€ και 2,8δισ€. Ένα ποσό όμως που εξαιτίας των υφιστάμενων δημοσιονομικών κανόνων δεν μπορεί η κυβέρνηση να το διαθέσει στο σύνολο του.



Το ύψος του ποσού που θα μπορεί να διαθέσει θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με την Κομισιόν – οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει – το οποίο θα ανακοινωθεί και άμεσα.

Στην ουσία θα πρέπει να αποφασιστεί τι ποσοστό από το υπερπλεόνασμα αποτελεί μόνιμο έσοδο για το Ελληνικό κράτος κι αυτό θα είναι που θα μπορεί να δοθεί για τη στήριξη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων.

Στο ΥΠΟΙΚ ξεκαθαρίζουν ότι ένα τμήμα των πόρων πρέπει να κρατηθεί για ώρα ανάγκης ( τα πράγματα στη Μ. Ανατολή παραμένουν ρευστά) κι ένα άλλο πρέπει να πάει για την αποπληρωμή του χρέους.



Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει 2 πράγματα:

-Τα μέτρα που θα λάβει δεν μπορεί να είναι και δεν θα είναι της ίδιας έκτασης και ισχύος με όσα είχαν ληφθεί την περίοδο της πανδημίας όταν και τέθηκε σε ισχύ η ρήτρα διαφυγής.

Θέλει να αποφύγει να δοθεί η εντύπωση ότι υποκύπτει σε λαϊκίστικες κορόνες τύπου «Δώστα όλα» ειδικά την ώρα ο επικεφαλής του Eurogroup είναι Έλληνας και με τη χώρα να ετοιμάζεται τον Ιούλιο να αναλάβει την προεδρία της ΕΕ.



Σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει το τρίτο πακέτο μέτρων, στο τραπέζι βρίσκονται όλα τα ενδεχόμενα:

Η συνέχιση του fuel pass και των επιδοτήσεων σε diesel κίνησης και καύσιμα που ισχύουν έως το τέλος Μαΐου. Συνέχιση επίσης και του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Στη σκιά την επιτάχυνσης του πληθωρισμού σε υψηλό 3 ετών – στο 3,9% το Μάρτιο – υιοθέτηση επιπλέον μέτρων.

Γνώριμα μέτρα όπως τα market pass και energy pass εξετάζονται με την κυβέρνηση να εξακολουθεί να θέλει να αποφύγει τη μείωση ΕΦΚ και ΦΠΑ – έστω και προσωρινά – με τις ευλογίες του κεντρικού τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα ο οποίος υπενθύμισε μιλώντας στην Καθημερινή την μελέτη της ΤτΕ ότι η μείωση των έμμεσων φόρων δεν περνά στον καταναλωτή.

Πληροφορίες από το ΥΠΟΙΚ δεν αποκλείουν και παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των εισοδημάτων κατά το περσινό πρότυπο την ίδια περίπου περίοδο.

Πέρυσι με το που δημοσιεύθηκε η τελική εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2024 και συμφωνήθηκε το προς διάθεση ποσό με τις Βρυξέλλες, δεν πήρε στην κυβέρνηση περισσότερο από 2-3 μέρες για να ανακοινώσει τα νέα μέτρα.



Με βάση αυτό το παράθυρο για την ανακοίνωση των μέτρων ανοίγει από το τέλος της εβδομάδας…





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.