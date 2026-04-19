Η παγκόσμια οικονομία δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω αβεβαιότητα για τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι ADNOC, προσθέτοντας ότι η πλωτή οδός δεν πρέπει να λειτουργεί υπό απειλή.

«Το Ορμούζ ανήκει στον κόσμο. Πρέπει να επιστραφεί στον κόσμο. Ακριβώς όπως ήταν», δήλωσε ο Σουλτάν Αλ Τζάμπερ μέσω μιας ανάρτησηε στην πλάτφόρμα X.

Πηγή: skai.gr

