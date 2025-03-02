Ολοένα και περισσότερο αναπτύσσεται η καλλιέργεια ρυζιού στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις όσων ασχολούνται με την εν λόγω καλλιέργεια, οι εκτάσεις ρυζιού στη χώρα μας ανέρχονται πλέον σε 300.000 στρέμματα, με την παραγωγή να φτάνει τους 270.000 τόνους στο ρύζι με φλοιό ή στους 150.000 τόνους «καθαρού» ρυζιού. Επιπλέον, οι ίδιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έναν μεγάλο αριθμό παραγωγών ρυζιού, οι οποίοι φτάνουν έως και τις 10.000 ανά την Ελλάδα, αριθμός που δεν θα προκαλέσει έκπληξη αν αυξηθεί, αν αναλογιστεί κανείς τις καλές τιμές στο ρύζι αναλογικά με αυτές στο βαμβάκι και στο καλαμπόκι.

Η χώρα μας βρίσκεται στη τρίτη θέση ανάμεσα στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πίσω από την πρώτη Ιταλία και τη δεύτερη Ισπανία, ενώ στην τέταρτη θέση ακολουθεί η Πορτογαλία.

«Πέρυσι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ φέτος μπορεί να αυξηθούν έως και 15%» δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ρυζιού, Γιάννης Αρναουτέλης λέγοντας όμως ότι «όλα αυτά βέβαια για να συμβούν θα πρέπει να έχουμε επάρκεια νερού».

Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει όπως είναι λογικό και τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Οι λιγοστές βροχές και χιονοπτώσεις των προηγούμενων ετών είχαν ως αποτέλεσμα να μην είναι επαρκής η ποσότητα του νερού και οι παραγωγοί να έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες. Και όλα αυτά, αν αναλογιστεί κανείς ότι η ρυζοκαλλιέργεια είναι μια καλλιέργεια που παράγεται κυριολεκτικά μέσα στο νερό.

«Λόγω της έλλειψης του νερού έχουν επηρεαστεί οι αποδόσεις στο χωράφι. Φυσικά η έλλειψη του νερού είναι ένα σημαντικό θέμα για εμάς. Εάν δεν βρέχει και δεν χιονίζει υπάρχουν προβλήματα» είπε ο κ. Αρναουτέλης και πρόσθεσε «φέτος όμως αναμένεται να είναι μια εξαιρετική χρονιά». Και εξηγεί «ήδη υπάρχουν σημαντικές ποσότητες νερού από τους βροχοπτώσεις αλλά και από τα χιόνια που έπεσαν τους περασμένους μήνες στη χώρα μας».

Το θέμα του νερού είναι πιο σημαντικό στη Μακεδονία, περιοχή όπου και βρίσκεται έως και το 70% της συνολικής παραγωγής της χώρας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διεπαγγελματικής οι αγρότες εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις νερού εξαιτίας της διαχείρισης των ποταμών από άλλες χώρες όπου διέρχονται αρχικά.

«Πέραν του Αλιάκμονα, τον οποίον τον διαχειριζόμαστε εξ’ ολοκλήρου εμείς, υπάρχει ο Αξιός ποταμός, ο οποίος πριν φτάσει στη χώρα μας, διέρχεται από τη γειτονική χώρα η οποία και “κανονίζει” τις ποσότητες που θα φτάσουν τελικά σε εμάς, αφού πρώτα καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» είπε και συνέχισε «το ίδιο ισχύει και στην περιοχή του Έβρου, όπου και εκεί ο ποταμός ελέγχεται από τη Βουλγαρία πριν καταλήξει να χυθεί στο Αιγαίο».

Εξάγονται τα 2/3 της παραγωγής

Την υψηλή ποιότητα του ελληνικού ρυζιού δείχνουν να προτιμούν και οι χώρες του εξωτερικού, προορισμός των 2/3 της συνολικής παραγωγής.

«Το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής καλύπτει τις εγχώριες ανάγκες και τα υπόλοιπα δυο τρίτα κατευθύνονται για εξαγωγές» είπε ο κ. Αρναουτέλης.

Κύριος προορισμός του ελληνικού ρυζιού στις διεθνείς αγορές είναι οι χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου, η Πολωνία, η Τουρκία αλλά και κυρίως, τα κράτη της Μέσης Ανατολής.

Τα προβλήματα

Όπως είναι λογικό, δεν είναι όλα ρόδινα για τον κλάδο ο οποίος εκτός από την έλλειψη νερού, είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της συγκομιδής του τελικού προϊόντος.

Ζήτημα είναι επίσης και η τιμή του. «Το προϊόν αυτό είναι χρηματιστηριακό. Έχουμε να ανταγωνιστούμε παραδοσιακές χώρες στην καλλιέργεια ρυζιού, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο» σημείωσε.

Ένα ακόμη θέμα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ρυζιού είναι η αυστηρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά στη χρήση των φυτοφαρμάκων. «Η Ε.Ε. είναι αυστηρή με τη διασφάλιση ποιότητας των τροφίμων και με τα φυτοφάρμακα. Για αυτό και επιθυμεί οι παραγωγοί να χρησιμοποιούν πιο “light” φυτοφάρμακα για την καταπολέμηση των παρασίτων στις παραγωγές τους» επισήμανε ο κ. Αρναουτέλης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Και συνέχισε «αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες φυτοφαρμάκων, να αυξάνεται το κόστος για τους αγρότες και παράλληλα να μειώνεται και η παραγωγή τους. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικά φυτοφάρμακα, τότε η παραγωγή πέφτει».

Τέλος, ο ίδιος, μιλώντας για τη σύσταση της Διεπαγγελματικής για το ρύζι, υπογραμμίζει ότι είχε ως αποτέλεσμα «να έχουν έρθει πιο κοντά η παραγωγή με τη μεταποίηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθόμαστε μαζί, να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα που έχουμε. Επιπλέον, προσπαθούμε μέσω προγραμμάτων να βάλουμε το ελληνικό ρύζι σε νέες, πιο κερδοφόρες αγορές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

