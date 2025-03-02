Ολικό «λίφτινγκ» για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας – Τι αλλάζει

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ολικό «λίφτινγκ» επιχειρείται στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα γνωστά ΚΕ.Π.Α.: Από τη μια έχει υιοθετηθεί η νέα διευρυμένη λίστα «μη αναστρέψιμων παθήσεων», η οποία καθορίζει τα ποσοστά αναπηρίας κάθε πάθησης και επιτρέπει σε όσους εντάσσονται σε αυτήν να επισκεφτούν μία φορά τα ΚΕ.Π.Α., χωρίς να χρειάζεται να περνούν ξανά και ξανά Επιτροπές. Από την άλλη τοποθετούνται στις Επιτροπές οι νεοπροσληφθέντες Ιατροί και είναι στα «σκαριά» και δύο νέες κεντρικές δομές.

Συγκεκριμένα, τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας ενισχύονται με δύο νέες κεντρικές δομές, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στα Ολυμπιακά Ακίνητα στο Γαλάτσι. Τα υπό κατασκευή και διαμόρφωση νέα κτήρια, αναμένεται να ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες.

Η νέα λίστα μη αναστρέψιμων παθήσεων

Παράλληλα, ενσωματώνονται στο σύστημα σχεδόν 700 ιατροί, κάτι που «ανοίγει τον δρόμο» για αξιολογήσεις – «εξπρές» σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει ήδη υιοθετηθεί μια νέα λίστα «μη αναστρέψιμων» παθήσεων.

Μέσω αυτής και μετά την πρόσφατη αναθεώρησή της περισσότεροι πολίτες αναμένεται να κατοχυρώνουν εφ' όρου ζωής το ποσοστό αναπηρίας τους στα ΚΕΠΑ, χωρίς να χρειάζεται να περνούν ξανά και ξανά από επιτροπές για την πιστοποίηση της.

Για μια σειρά από παθήσεις παύει η ανάγκη επαναλαμβανόμενης πιστοποίησης εκείνων που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις χειρουργικές, των ενδοκρινών αδένων, του αναπνευστικού και του κυκλοφορικού συστήματος.

Οι παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον περιλαμβάνονται στην σχετική λίστα που επιτρέπει στους πάσχοντες να εξασφαλίσουν εφ΄ όρου ζωής τα προβλεπόμενα επιδόματα και παροχές της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς οι παθήσεις χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον.

Νέες ειδικότητες ιατρών στα ΚΕ.Π.Α.

Η εξέλιξη αυτή βεβαίως από την άλλη μειώνει το διοικητικό βάρος για το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καθώς δεν απαιτείται επαναξιολόγηση των συγκεκριμένων πολιτών και άρα περιορίζεται ο αριθμός των ανθρώπων που θα πρέπει να εξετάζονται ξανά και ξανά.

Η μείωση των περιστατικών τα οποία έρχονται για αξιολόγηση στο ΚΕ.Π.Α. συνεπάγεται και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εξέταση των νέων αιτήσεων.

Σήμερα τα ΚΕ.Π.Α. καλούνται να διεκπεραιώσουν σχεδόν 160 χιλιάδες αιτήματα σε ετήσια βάση. Λόγω έλλειψης προσωπικού, κυρίως γιατρών, οι συνεδριάσεις γίνονται με τεράστια καθυστέρηση, είτε στα ΚΕΠΑ, είτε στις κατ΄ οίκον αξιολογήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε και η ενίσχυση του Ειδικού Σώματος ιατρών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Στα ΚΕ.Π.Α. υπηρετούσαν μέχρι πρότινος σχεδόν 500 γιατροί, ο αριθμούς τους όμως ανεβαίνει στους 1.200 μετά την πρόσληψη 700 ακόμη ιατρών με νέες ειδικότητες, οι οποίοι πλέον -μετά την εκπαίδευσή τους- στελεχώνουν σταδιακά τις Επιτροπές.

Αυξάνεται μάλιστα και ο αριθμός των ειδικοτήτων, καθώς για πρώτη φορά από το 2011 οπότε και δημιουργήθηκαν τα ΚΕ.ΠΑ. στις Επιτροπές θα ενταχθούν μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, παιδίατροι, αναπτυξιολόγοι και παιδοψυχίατροι.

Γενικότερα ο στόχος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών πιστοποίησης, η μείωση στο ελάχιστο των χρόνων ανταπόκρισης και η αξιοποίηση της ψηφιακής Εθνικής Πύλης Αναπηρίας για άμεσα «ραντεβού» και τέλος στις χειροκίνητες διαδικασίες.



