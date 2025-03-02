Στο μικροσκόπιο των οίκων αξιολόγησης η ελληνική οικονομία - Προσδοκίες για νέες αναβαθμίσεις

Στο μικροσκόπιο των οίκων αξιολόγησης μπαίνει η ελληνική οικονομία, καθώς ξεκινούν οι πρώτες αξιολογήσεις για το 2025. Το 2024 είχε κλείσει με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε υψηλότερη θέση εντός επενδυτικής βαθμίδας από τον οίκο Scope.

Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι το 2025 θα είναι έτος νέων αναβαθμίσεων, λόγω της συνέχισης των ισχυρών αναπτυξιακών επιδόσεων της οικονομίας, της απρόσκοπτης απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και των μεταρρυθμίσεων που αυτή συνεπάγεται καθώς και των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που καταγράφει ο προϋπολογισμός.

Τον «χορό» των αξιολογήσεων θα ανοίξει στις 7 Μαρτίου, ο καναδικός οίκος DBRS, ο οποίος είχε αναβαθμίσει τις προοπτικές της οικονομίας από «σταθερές» σε «θετικές», τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πρόσφατα ο οίκος σε ανάλυσή του τόνιζε ότι η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τα πολλαπλά σοκ(πανδημία, ενεργειακή κρίση) και παραμένει στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο DBRS έδωσε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα τον Σεπτέμβριο του 2023 (BBB με σταθερή τάση) και τον Σεπτέμβριο του 2024 αναβάθμισε την τάση σε θετική, δημιουργώντας έτσι προσδοκίες για μία νέα αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου φέτος. Αν αυτή δεν έρθει τον Μάρτιο, θα υπάρχει μία ακόμη δυνατότητα με τη νέα αξιολόγηση του οίκου στις 5 Σεπτεμβρίου.

Θα ακολουθήσει, μία εβδομάδα αργότερα, στις 14 Μαρτίου ο οίκος Moody's που αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από «σταθερές» σε «θετικές» τον Σεπτέμβριο.

Ο Moody's είναι ο μόνος από τους πέντε αναγνωρισμένους από την ΕΚΤ οίκους, ο οποίος δεν έχει δώσει ακόμη την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα, αλλά φέτος μπορεί να είναι η χρονιά που θα συμβεί αυτό, δεδομένου ότι η αξιολόγησή του είναι ένα σκαλοπάτι παρακάτω (Ba1) και τον περασμένο Σεπτέμβριο αναθεώρησε τις προοπτικές σε θετικές. Η δεύτερη αξιολόγηση του Moody's φέτος θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's τον περασμένο Σεπτέμβριο αναθεώρησε σε θετική από σταθερή την προοπτική της πιστοληπτικής διαβάθμισης της χώρας (Βa1), επισημαίνοντας την καλύτερη των εκτιμήσεων εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη βελτίωση του τραπεζικού τομέα.

Στις 18 Απριλίου θα είναι η σειρά της Standard & Poor's να ανακοινώσει τη δική της αξιολόγηση.

Τα ελληνικά ομόλογα

Το 2024 ήταν σημείο καμπής για τα ελληνικά ομόλογα καθώς υπήρξε υψηλότερη ζήτηση από ξένους επενδυτές, και μάλιστα από επενδυτές που είχαν να αγοράσουν ελληνικούς τίτλους για περισσότερα από 10 έτη.

Σύμφωνα με τον Riccardo Abbona, Managing Director Head of DCM & Risk Solutions, Greece & Italy - Barclays η νέα σύνθεση της επενδυτικής βάσης επιβεβαιώθηκε και από την προσθήκη 26 νέων λογαριασμών στη λίστα των Top-50 επενδυτών για ελληνικά ομόλογα του 2024.

Το 2024, η Ελλάδα/ΟΔΔΗΧ, δεδομένης της επίτευξης επενδυτικής βαθμίδας του 2023, προχώρησε σε δύο πολύ επιτυχημένες νέες εκδόσεις αναφοράς ΟΕΔ με διάρκεια 10 και 30 ετών. Μέσω αυτών των δύο κοινοπρακτικών εκδόσεων ομολόγων, η Ελλάδα άντλησε 4 δισ. ευρώ και 3 δισ. ευρώ αντίστοιχα, ποσό ρεκόρ όσον αφορά τα εκδοθέντα ποσά και ταυτόχρονα διεύρυνε τη βάση των επενδυτών πραγματικού χρήματος κατά 30%, έχοντας επιτύχει νέα ρεκόρ όσον αφορά το μέγεθος των βιβλίων εντολών, την ποιότητα των επενδυτών και τη μείωση των περιθωρίων δανεισμού. Σύμφωνα με την Αlpha Bank ο δείκτης των ελληνικών κρατικών ομολόγων κατέγραψε το 2024 τη δεύτερη μεγαλύτερη συνολική απόδοση (μετά την Ιταλία) ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης.

Υπάρχουν αρκετοί καταλύτες που θα μπορούσαν να συντηρήσουν την θετική πορεία των Ελληνικών ομολόγων και το 2025. Κατ' αρχήν, το υποστηρικτικό μακροοικονομικό περιβάλλον, με προεξέχουσα την συνεχιζόμενη δημοσιονομική υπεραπόδοση, ενισχύει τα περιθώρια για περαιτέρω αναβαθμίσεις της αξιολόγησης του Ελληνικού χρέους την επόμενη διετία 2025-2026.

Η πολιτική πρόωρης αποπληρωμής δημοσίου χρέους θα συνεχιστεί το 2025. Η κυβέρνηση εντός του επόμενου έτους θα προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5 δισ. ευρώ από δάνεια του Greek Loan Facility τα οποία θα ωρίμαζαν μεταξύ 2033 και 2042.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις το δημόσιο χρέος από 163,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2023 εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 154% του ΑΕΠ στο τέλος του 2024, για να περιοριστεί περαιτέρω στο 147,5% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025. Το ΔΝΤ συνεκτιμώντας τη δημοσιονομική πρόοδο της χώρας και τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας έχει προβλέψει ότι η μείωση του χρέους θα ανέλθει σε 30 μονάδες του ΑΕΠ έως το 2029.

Μέσα στο 2025 αναμένεται ο οίκος Moody's να αναβαθμίσει τη χώρα σε επενδυτική βαθμίδα, κάτι που θα συντηρήσει τη ζήτηση για ελληνικά ομόλογα, σύμφωνα με τους αναλυτές της Αlpha Bank.

Η Wood σε πρόσφατη ανάλυση θεωρεί ότι τα ελληνικά ομόλογα είναι «αδικημένα», με βάση το δυνατό story της ελληνικής οικονομίας. «Ταύρος» για τα ελληνικά ομόλογα δηλώνει ο ελβετικός οίκος UBS και «βλέπει» αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα από την Moody΄s. Τονίζει ότι τα ελληνικά ομόλογα αποτελούν ευκαιρία αγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.