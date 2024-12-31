Τριπλή ενίσχυση στους μισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων το 2025

Του Βαγγέλη Δουράκη

Τριπλό «κέρδος» φέρνει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα το 2025: Η αρχή θα γίνει από τον πρώτο μήνα της νέας χρονιάς, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι θα δουν αυξήσεις… «δια της πλαγίας» στα ποσά που «βάζουν στην τσέπη», από την μείωση των κρατήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές. Από εκεί και πέρα, τον Απρίλιο έρχεται και η αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος υπολογίζεται πως θα πάει στα 870 ευρώ από 830 που είναι σήμερα. Παράλληλα, θα αυξηθούν και τα βασικά επιδόματα.

Από την 1η Ιανουαρίου, λοιπόν, ενεργοποιείται η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως θα «φουσκώσουν» οι αποδοχές που παίρνει στο «χέρι» κάθε εργαζόμενος, δεδομένου ότι θα είναι λιγότερες οι κρατήσεις.

Πόσα χρήματα περισσότερα θα πάρουν στο χέρι οι εργαζόμενοι

Η συγκεκριμένη μείωση θα επιμεριστεί κατά 0,5% στις εισφορές των εργαζομένων και κατά 0,5% στις εργοδοτικές εισφορές του κλάδου υγείας.

Με το νέο έτος οι κρατήσεις των εργαζομένων υπέρ ΕΟΠΥΥ από 2,55% θα φτάνουν σε 2,05% και των εργοδοτών από 4,55% σε 4,05%.

Αυτές οι μειώσεις μεταφράζονται σε αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές από 58 μέχρι 387 ευρώ τον χρόνο (μικτά), ανάλογα με τον μισθό κάθε εργαζόμενου.

Όσον αφορά στην «καθαρή» αύξηση στην τσέπη για τον εργαζόμενο (μετά τους φόρους), το «ψαλίδι» στις εισφορές μεταφράζεται, σε:

Βασικός μισθός (830 ευρώ): +3,5 ευρώ (καθαρό 709,2 ευρώ από 705,96 ευρώ)

Μισθός 950 ευρώ: +3,7 ευρώ (καθαρό 790,30 ευρώ από 787 ευρώ)

Μισθός 1.500 ευρώ: +6 ευρώ (καθαρό 1.153 ευρώ από 1.147 ευρώ)

Μισθός 2.000 ευρώ: +7 ευρώ (καθαρό 1.464 ευρώ από 1.457 ευρώ)

Από τον Απρίλιο του 2025, λοιπόν, οι κατώτατες αποδοχές αναμένεται να ανέβουν από τα 830 ευρώ σήμερα στα 870 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, συμπαρασύροντας αυτόματα προς τα πάνω τις τριετίες και μια σειρά επιδομάτων. Σταθερός στόχος της Κυβέρνησης παραμένει να διαμορφωθούν οι κατώτατες αποδοχές στα 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027.

Πόσο θα ανέβει ο κατώτατος μισθός, η προϋπηρεσία και τα επιδόματα

Αργότερα και συγκεκριμένα, τον Απρίλιο έρχεται και η αύξηση των κατώτατων αποδοχών: Υπολογίζεται πως οι κατώτατες αποδοχές θα αναπροσαρμοστούν κατά 40 ευρώ, καθώς θα ανέβουν στα 870 ευρώ από 830 που είναι σήμερα.

Μαζί με τον κατώτατο μισθό «φουσκώνει» και το βασικό ημερομίσθιο για τον ανειδίκευτο εργάτη, όπως και μια σειρά από επιδόματα συνδεδεμένα με αυτόν, όπως εκείνο για τους ανέργους, εποχικά εργαζόμενους ως και … φοιτητές.

Φυσικά θα διαμορφωθεί αναλόγως και το επίδομα γάμου, αλλά και οι κατώτατες αποδοχές με ενσωματωμένες τριετίες.

Σήμερα, οι κατώτατες αποδοχές είναι 710 ευρώ καθαρά (830 ευρώ μικτά) και είναι η βάση υπολογισμού των επιδομάτων προϋπηρεσίας, τα οποία έχουν «ξεπαγώσει» από την 1η Ιανουαρίου 2024 και λαμβάνουν υπόψιν την προϋπηρεσία προ της 12ης Φεβρουαρίου 2012 και μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σήμερα, οι αποδοχές με προϋπηρεσία (3ετία) διαμορφώνονται ως εξής:

Καμία τριετία: 830 ευρώ για τους άγαμους και 913 ευρώ για τους έγγαμους (83 ευρώ επίδομα γάμου)

Mία τριετία:913 ευρώ για τους άγαμους και 996 ευρώ για τους έγγαμους

Δύο τριετίες: 996 ευρώ για τους άγαμους και 1.079 για τους έγγαμους

Τρεις τριετίες: 1.079 ευρώ για τους άγαμους και 1.162 ευρώ για τους έγγαμους

Φυσικά όλα αυτά τα ποσά μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού θα αναπροσαρμοστούν αντιστοίχως.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.