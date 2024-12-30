ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο κλείσιμο της προτελευταίας συνεδρίασης της χρονιάς.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 418,48 μονάδων (–0,97%), στις 42.573,73 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 235,25 μονάδων (–1,19%), στις 19.486,78 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 63,90 μονάδων (–1,07%), στις 5.906,94 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.