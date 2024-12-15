Τους εννέα τομείς στους οποίους οι Έλληνες πολίτες θα δουν βελτίωση το 2025, ανάμεσά τους η αύξηση των μισθών και η μείωση των προμηθειών στις τράπεζες, «ανακοίνωσε» ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, λίγη ώρα πριν ανέβει στο βήμα της Βουλής και αναφερθεί στον προϋπολογισμό για το 2025.

Με ανάρτησή του στο Τικ Τοκ, ο κ. Χατζηδάκης τονίζει ότι η Ελλάδα το 2025 θα ανέβει ψηλότερα και αναφέρει τους εννέα τομείς που θα αλλάξουν προς το καλύτερο την καθημερινότητα των Ελλήνων.

Πιο αναλυτικά αναφέρθηκε σε:

-Ο κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο θα ανέβει κι άλλο. Το ίδιο και ο μέσος μισθός. Και σίγουρα θα κρατήσουμε τη δέσμευσή μας για κατώτατο μισθό 950€ μέχρι το 2027 και μέσο μισθό 1.500€.

-Οι συντάξεις που, μετά από πολλά χρόνια, ξεπάγωσαν από πρόπερσι θα ανέβουν το 2025, όσο περίπου και ο πληθωρισμός.

-Η ανεργία μετά από 15 χρόνια θα είναι κάτω από το 10% και τουλάχιστον 30.000 άνεργοι θα βρουν δουλειά μες στο 2025.

-Ο πληθωρισμός μειώνεται στο 2,1% το 2025 και ο πληθωρισμός τροφίμων βρίσκεται ήδη κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

-Θα συνεχιστεί η προσπάθεια για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής: καθολική εφαρμογή του myDATA, ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Kι αυτά είναι κοινωνική δικαιοσύνη από τη μία πλευρά και τρόπος για να περιοριστούν περαιτέρω οι φόροι από την άλλη.

-Μειώνονται χάρη στην προσπάθεια της κυβέρνησης οι τραπεζικές προμήθειες, ενώ και τα επιτόκια δανεισμού θα ακολουθήσουν πτωτική πορεία.

-Η χρηματοδότηση για την Υγεία θα είναι αυξημένη σε σχέση με το ‘19 κατά περίπου 75%.

-Έργα που ολοκληρώνονται κάνουν καλύτερη τη ζωή μας: Η δεύτερη φάση του Μετρό Θεσσαλονίκης, το Κτηματολόγιο, ο εκσυγχρονισμός δεκάδων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2»

-Και από το Σεπτέμβριο επιτέλους ξεκινά η λειτουργία των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

«Όλα αυτά δεν είναι μαγικές συνταγές. Είναι αποτέλεσμα προσπάθειας, είναι πολιτική κοινής λογικής. Τις μαγικές συνταγές τις πληρώσαμε και φυσικά δεν θα τις ξαναδοκιμάσουμε», τόνισε κλείνοντας την τοποθέτησή του μέσω των social media.

#fypgreece #neadimokratia ♬ πρωτότυπος ήχος - Kostis Hatzidakis @kostis_hatzidakis Ξέρω -κι έχετε δίκιο- ότι το κράτος ζητάει από τους πολίτες, χωρίς να ζητάει αντίστοιχα πράγματα από τον εαυτό του. Τώρα, με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, αυτό αλλάζει! Διότι το κράτος ζητάει τόσο από τους υπευθύνους της ΑAΔΕ, όσο και από τους υπευθύνους των Υπουργείων και των φορέων που δίνουν αντίστοιχα πιστοποιητικά, για να συμπληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις, να κάνουν εγκαίρως τη δουλειά τους. Κι αν δεν το κάνουν θα «πέφτουν καμπάνες». Όχι στην ΑΑΔΕ και στους φορείς, στους ίδιους. Στους διοικητές, στους γενικούς διευθυντές, στους αρμόδιους διευθυντές. Αυτό είναι μια αλλαγή παραδείγματος! #tiktokgreece

Πηγή: skai.gr

