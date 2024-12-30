Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myProperty, υποβάλλονται στο εξής οι αρχικές δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) για σύσταση ή τροποποίηση σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με την Α. 1200/2024 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Με τη νέα λειτουργικότητα, παραδίδεται σε φορολογουμένους και συμβολαιογράφους ένα ακόμη ψηφιακό εργαλείο για τη διευκόλυνση και την ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών.

Ειδικότερα, από σήμερα, 30/12, υποβάλλονται ψηφιακά οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ για συμβολαιογραφικές πράξεις σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών (με ή χωρίς κτίσματα), εφόσον:

• αφορούν ακίνητα σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας,

• δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος,

• δεν μεταβάλλονται τα εξ αδιαιρέτου ποσοστά των συμβαλλομένων στο οικόπεδο/αγροτεμάχιο και

• δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου.

Εντός του επόμενου διαστήματος θα ενταχθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα myPROPERTY και οι συστάσεις ή τροποποιήσεις οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών, από τις οποίες προκύπτει φόρος.

Επιπλέον, από σήμερα για τους σκοπούς και τη λειτουργία της πλατφόρμας myPROPERTY, παρέχεται η δυνατότητα προεπισκόπησης, ανάκτησης και αποθήκευσης του ψηφιακού αρχείου του Φύλλου Υπολογισμού Αξίας Ακίνητου (ΦΥΑΑ) κατά την υποβολή όλων των δηλώσεων μεταβίβασης ακινήτων λόγω πώλησης, δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομίας κλπ.

Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY, επιλέγοντας στη συνέχεια Μεταβιβάσεις, Κληρονομιές, Γονικές παροχές, Δωρεές.

