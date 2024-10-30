Eurostat: Υποτονική παραμένει η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη - Στο 0,4% το γ' τρίμηνο

Υποτονική παραμένει η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, με τη Εurostat να καταγράφει επέκταση 0,4% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο.

Η γερμανική οικονομία κατέγραψε οριακή επέκταση 0,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο αλλά συρρικνώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ενώ η ιταλική οικονομία παρέμεινε κολλημένη στο 0% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

Αναλυτικά τα στοιχεία της Eurostat (αγγλικά)

Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο (η Ελλάδα δεν έχει αποστείλει ακόμα), σε τριμηνιαία βάση ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης παρατηρήθηκε στην Ιρλανδία με 2%, ακολουθούμενη από τη Λιθουανία με 1,1% και την Ισπανία με 0,8%.

Σε επίπεδο ΕΕ συνολικά, οι οικονομία της περιοχής παρουσίασε ανάπτυξη 0,3% σε τριμηνιαία βάση, και 0,9% σε ετήσια.

