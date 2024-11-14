Τρία προειδοποιητικά σημάδια ότι το bitcoin μπορεί να υποχωρήσει 

Το ράλι του bitcoin μπορεί να έχει ακόμα περιθώρια, ωστόσο το κρυπτονόμισμα είναι πιθανό να έρθει αντιμέτωπο με σημαντική υποχώρηση τις επόμενες ημέρες, αν δούμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται, προειδοποιούν οι αναλυτές της Glassnode.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, με βάση την κεφαλαιοποίησή του, άλλαξε… πίστα και σπάει το ένα υψηλό ρεκόρ μετά το άλλο. Την Τετάρτη κατέκτησε ένα ακόμη υψηλό, καθώς ξεπέρασε και τις 92.800 δολ., καταγράφοντας άνοδο 110% από τις αρχές του έτους.

Ιστορικά, τέτοιες φάσεις διαρκούν κατά μέσο όρο περίπου 22 ημέρες πριν ακολουθήσει μια σημαντική πτώση, όταν το περίπου 5% της κυκλοφορούσας προσφοράς μπορεί να πιεστεί κάτω από την αρχική τιμή αγοράς, σύμφωνα με τους αναλυτές της Glassnode.

Το τρέχον ράλι, το οποίο συντηρεί σε υψηλά επίπεδα την τιμή του bitcoin, ξεκίνησε πριν από 12 μέρες, συμπληρώνουν οι αναλυτές.

Εν τω μεταξύ, τα κέρδη σε μηνιαία βάση κινούνται ιστορικά μεταξύ 30 και 50 δισ. δολ., πριν εξαντληθεί η ζήτηση και αρχίσει να ατονεί το ράλι, αναφέρουν οι ίδιοι αναλυτές. Από τη στιγμή που ξεκίνησε το τρέχον ράλι του bitcoin, τα μηνιαία κέρδη ανέρχονται στα περίπου 20,4 δισ. δολ.

"Ενώ η αποκόμιση κερδών είναι σημαντική, παραμένει κάτω από τα ιστορικά υψηλά, υποδηλώνοντας περαιτέρω περιθώριο κερδών, πριν από το ενδεχόμενο να ατονήσει η ζήτηση” συμπληρώνουν.

Τέλος, οι αναλυτές της Glassnode εκτιμούν ότι εάν το bitcoin πλησιάσει το ορόσημο των 94.900 δολ. μπορεί να πυροδοτήσει επιβράδυνση της ζήτησης. Η υψηλή τιμή ενδέχεται να πυροδοτήσει κύμα πωλήσεων με τους κατόχους bitcoin να θεωρούν ότι έφτασε η στιγμή για κατοχύρωση κερδών.

Το ράλι ελέω Τραμπ

Η φρενίτιδα πάντως για το bitcoin ξεκίνησε με αφορμή τη νίκη Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας. Από τις 5 Νοεμβρίου το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σημειώνει ράλι άνω του 30%, καθώς ο νεοεκλεγείς πρόεδρος θεωρείται πιο υποστηρικτικός απέναντι στα κρυπτονομίσματα έναντι της υποψηφίας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, και η αγορά προεξοφλεί μια πιο ήπια γραμμή σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο της συγκεκριμένης αγοράς, υπό τη νέα κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί φιλικότερους ρυθμιστικούς κανόνες όσον αφορά τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων την ώρα που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα παίρνει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, επιτρέποντάς του έτσι ανεμπόδιστα να προωθεί ατζέντα του. Άλλες υποσχέσεις του Τραμπ περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός στρατηγικού αποθέματος Bitcoin και την προώθηση της εγχώριας εξόρυξής του, ώστε να καταστούν οι ΗΠΑ η διεθνής «πρωτεύουσα» των κρυπτονομισμάτων.

