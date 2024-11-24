Η σημαντική συμβολή των ελληνικών τραπεζών στην υλοποίηση έργων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τους εκπροσώπους τους να παρουσιάζουν την πρόοδο και τις στρατηγικές τους για τη στήριξη του θεσμού, αναδείχθηκε από το σχετικό πάνελ συζήτησης, στο πλαίσιο του 5ο ΣΔΙΤ Forum, μια πρωτοβουλία της A Energy.

Ειδικότερα, ο Αντώνης Κούλης, Head of Concessions Finance & Advisory, Structured Financing της Εθνικής Τράπεζας, επισήμανε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να στηρίζει τις επενδύσεις στην Ελλάδα, παρά τις προκλήσεις, όπως είναι η αύξηση του κατασκευαστικού κόστους, των γεωπολιτικών εξελίξεων σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή και των μέχρι πρόσφατα υψηλών επιτοκίων. Τα έργα ΣΔΙΤ δεν έχουν επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια και αυτό δείχνει τη δυναμική τους, τόνισε ο κ. Κούλης, επισημαίνοντας ότι μέσα στο 2024 ολοκληρώθηκε ένας πολύ σημαντικός αριθμός έργων, τόσο παραχωρήσεων όσο και ΣΔΙΤ. Επί του παρόντος, υπάρχουν 43 έργα ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 6,3 δισ. ευρώ περίπου, που βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία και αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός των επόμενων μηνών. Οι χρηματοδοτήσεις ΣΔΙΤ, μαζί με τις συμβάσεις παραχώρησης και λοιπών έργων υποδομής, παραμένουν βασικός πυλώνας πιστωτικής επέκτασης για τις ελληνικές τράπεζες.

Ο Αλέξανδρος Παναγιωτάκης, Head of Project Finance της Τράπεζας Πειραιώς, ανέφερε ότι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες είναι ότι δίνουν δάνεια με μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, σε αντίθεση με τις τράπεζες του εξωτερικού που δίνουν πιο short term δανεισμό. Ανέφερε επίσης, ότι η Τράπεζα Πειραιώς θεωρεί ακμάζουσα την αγορά ΣΔΙΤ, είτε έργων ανταποδοτικών ή μη, και πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον τομέα, διοργανώνοντας στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,6 δισ. στα έργα που έχουν ήδη κλειστεί και είναι στο pipeline. Παράλληλα, ο όμιλος υποστηρίζει και επενδυτές στο bidding για τα νέα έργα. Έχει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της Εγνατίας και σε όλα τα μεγάλα έργα αυτοκινητοδρόμων. Ήδη από το 2022 ανέλαβε κατά 100% τη χρηματοδότηση του έργου Flyover Θεσσαλονίκης. Επίσης, υπογράφηκε πρόσφατα η σύμβαση σύμπραξης για τα 17 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία, έργο που η Πειραιώς χρηματοδότησε κατά αποκλειστικότητα. Επίσης, η τράπεζα συμμετέχει σε έργο fast broadband για οπτικές ίνες με μια ακόμα συστημική τράπεζα. Παράλληλα υπάρχουν προχωρημένες διαπραγματεύσεις για άλλα 4 έργα ΣΔΙΤ σε δημόσιες υποδομές.

Ο Γιώργος Ανωμερίτης, Head of Project Finance της Eurobank, ανάφερε ότι μετά από πολλά χρόνια παρουσίας των ΣΔΙΤ στην αγορά, έχει υπάρξει μία κανονικοποίηση των συμβάσεων και της κατανομής κινδύνων και έχει πλήρως αποτυπωθεί τι θέλουν να βλέπουν οι τράπεζες στις συμβάσεις ΣΔΙΤ. Τα σημεία αυτά είναι η ισορροπημένη κατανομή κινδύνων, η σαφήνεια στους όρους μηχανισμού πληρωμών καθώς και η αδειοδοτική ωριμότητα. Επίσης η προστασία δανειστών στο «κακό σενάριο» της καταγγελίας, τα λογικά επιχειρηματικά σχέδια που να εξυπηρετούν τα κόστη της εποχής και να δίνουν κίνητρο στους επενδυτές, η συνέπεια στην καταβολή μηνιαίων πληρωμών, καθώς και η καλή συνεργασία μεταξύ τραπεζών και της αναθέτουσας αρχής.

Ο Όμιλος Eurobank, επισήμανε επίσης, στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τα έργα ΣΔΙΤ, έχοντας χρηματοδοτήσει αρκετά, ενώ είναι σε διαδικασία να χρηματοδοτήσει κάποια ακόμα, με ισχυρή διάθεση να στηρίξει τον θεσμό στο μέλλον, εκμεταλλευόμενος την υψηλή τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και την ταχύτητα υλοποίησης.

Στην χρηματοδοτική ενότητα, έλαβαν επίσης μέρος ο Παναγιώτης Πρόντζας, Partner, επικεφαλής τμήματος Strategy and Investments Grant Thornton, ο οποίος, αναφέρθηκε ανάμεσα σε άλλα στην ανάγκη διεύρυνσης της δυνατότητας έκδοσης εγγυητικών επιστολών, προτείνοντας την εμπλοκή και των ασφαλιστικών εταιρειών στην έκδοσή τους. Ο Λεωνίδας Καταβελάκος, Head of Βusiness Development, Concessions & PPPs, ΑVAX επεσήμανε την ανάγκη επανεξέτασης του φορολογικού πλαισίου των εταιρειών ειδικού σκοπού των έργων ΣΔΙΤ, αλλά και την ανάγκη πλήρους τυποποίησης των συμβάσεων ΣΔΙΤ - θέματα στα οποία συμφώνησε και από τη δική της πλευρά η Roxana Todiroae, Infrastructure Advisory Practice Director, EY Ελλάδος.

Στο πρώτο μέρος της ίδιας ενότητας, ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, αναφέρθηκε στην επιτάχυνση των διαγωνισμών για τα έργα ΣΔΙΤ από το ΤΑΙΠΕΔ, στην επικείμενη προκήρυξη της ανάπλασης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, στην αξιοποίηση των ακινήτων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου και στα άλλα έργα με ΣΔΙΤ του ΤΑΙΠΕΔ, το νέο Κυβερνητικό Πάρκο Αντρέας Λεντάκης στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ και τα δυο μεγάλα logistics στη Φυλή και στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου.

Το ΣΔΙΤ Forum, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, πραγματοποιήθηκε με την ενεργό συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων, των αρχών των έργων ΣΔΙΤ, των επενδυτών και την συμμετοχή του κατασκευαστικού και περιβαλλοντικού κλάδου. Στο πλαίσιο εξάλλου της εκδήλωσης, τις σκέψεις του αναφορικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης έργων με Σύμπραξη Δημόσιου- Ιδιωτικού Τομέα με παράλληλη τήρηση των δημοσιονομικών στόχων, κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ενώ από τη δική του πλευρά, ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, εξήγησε τον τρόπο τον οποίο έχει επιλέξει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να προχωρήσει τις Πρότυπες Προτάσεις με τη μέθοδο ΣΔΙΤ και τις προτεραιότητες του υπουργείου του στον τομέα των ΣΔΙΤ και των έργων παραχώρησης.

