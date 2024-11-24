Επενδυτικό πρόγραμμα μαμούθ και μείωση φόρων - Οι προτεραιότητες της επόμενης 3ετίας

Ανοιχτό διάδρομο τριετίας που οδηγεί σε εκτίναξη των επενδύσεων σε επίπεδα ρεκόρ για την ελληνική οικονομία και σε περαιτέρω μείωση των φόρων με επίκεντρο τη μεσαία τάξη βλέπει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Η ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία που διαμορφώνεται για τη χώρα από το επενδυτικό πρόγραμμα μαμούθ που χρηματοδοτείται από Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ και από την σημαντική αύξηση των εσόδων λόγω των μέτρων περιστολής της φοροδιαφυγής, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να καλυφθεί με ταχύτερους ρυθμούς το επενδυτικό κενό της χώρας και να μειωθούν τα βάρη για τους φορολογούμενους σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου. Μιλούν για μία μεγάλη ευκαιρία που έχει μπροστά της η χώρα προκειμένου να εδραιώσει τους ρυθμούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια και να αποκαταστήσει αδικίες στη φορολογική πολιτική που έχουν τις ρίζες τους στην εποχή των μνημονίων.

Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα οι δύο μεγάλες προτεραιότητες που τίθενται για την οικονομική πολιτική είναι:

Η ταχεία απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και των χρηματοδοτήσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ παράλληλα με την γρήγορη συμβολαιοποίηση των έργων προκειμένου να αποδώσουν το ταχύτερο στην ανάπτυξη της οικονομίας και Η συνέχιση της πολιτικής περιορισμού της φοροδιαφυγής με μέτρα όπως η ψηφιοποίηση των συναλλαγών και των ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ).

Δημόσιες Επενδύσεις

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το οποίο καλείται να "τρέξει" η χώρα μέσα στην επόμενη τριετία είναι το μεγαλύτερο που έχει υπάρξει ποτέ στα χρονικά και αυτό αποτελεί παράλληλα μία μεγάλη πρόκληση. Για το 2024 ανέρχεται σε 13,15 δισ ευρώ, για το 2005 14,1 δισ ευρώ και για το 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου σε 15 δισ ευρώ. Πρόκειται συνολικά για ένα Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μαμούθ καθώς θα υπερβεί τα 42 δισ ευρώ έως το τέλος του 2026. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και κοινοτικοί πόροι μέσω του ΕΣΠΑ, παράλληλα με εγχώρια κρατική χρηματοδότηση. Προορίζονται για έργα σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από τις κατασκευές, τις υποδομές, και την ενέργεια έως την υγεία, την παιδεία και την ψηφιακή ανάπτυξη σε κρίσιμους τομείς. Στο ποσό των 42 και πλέον δισ ευρώ θα πρέπει να προστεθούν και τα δάνεια που θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω των τραπεζών σε επιχειρήσεις για επενδυτικά προγράμματα τους τα οποία για το 2024 υπολογίζονται σε 5,3 δισ ευρώ και σε 5,455 δισ ευρώ για το 2025.

Φοροδιαφυγή

Στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, η ψηφιοποίηση των συναλλαγών και τα μέτρα που έλαβε το υπουργείο Οικονομικών, μεταξύ των οποίων η τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών, απέφεραν το 2024 επιπλέον έσοδα 1,8 δισ ευρώ. Το υπουργείο εκτιμά ότι η αύξηση αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, αφενός γιατί θα αποδίδουν τα υφιστάμενα μέτρα, αφετέρου γιατί θα εμπλουτιστούν με νέες παρεμβάσεις στον τομέα των ψηφιακών συναλλαγών και με την ψηφιακή αναβάθμιση των φορολογικών ελέγχων, όπως προκύπτει και από πρόσφατη παρουσίαση των νέων ψηφιακών εργαλείων της ΑΑΔΕ. Είναι ενδεικτικό ότι το 2024 τα έσοδα από τον ΦΠΑ παρουσίασαν υπέρβαση κατά 1 δισ ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής. Ο στόχος που έχει θέσει το υπουργείο Οικονομικών είναι η πολιτική περιορισμού της φορολογητέας ύλης που διαφεύγει να αποδώσει επιπλέον έσοδα 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση έως το 2027. Τα δεδομένα αυτά ανοίγουν το δρόμο για νέες μειώσεις φόρων, οι οποίες θα έχουν έως επίκεντρο την ανακούφιση της μεσαίας τάξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της εκδήλωσης της ΑΑΔΕ, την Πέμπτη. Στα σχέδια της κυβέρνησης περιλαμβάνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα μεσαία εισοδήματα των μισθωτών καθώς και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδικίες και στρεβλώσεις που υπάρχουν σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

