Visa: 10 συμβουλές για να κάνετε τις αγορές σας με ασφάλεια

Στην προσοχή των καταναλωτών για τις συναλλαγές κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που έχει ήδη ξεκινήσει, εστιάζει η Visa. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει, ενώ η περίοδος των εορταστικών αγορών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση απέναντι στις αυξανόμενες απειλές απάτης. Καθώς πληθαίνουν οι συναλλαγές, τόσο στο διαδίκτυο όσο και με φυσική παρουσία, οι απατεώνες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία με διαφόρους τρόπους, προσθέτει.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Visa «Απειλές απάτης στις γιορτές 2024» οι απειλές αυτές κλιμακώνονται.

Οι κύριοι στόχοι των απατεώνων συνήθως είναι:

Παραβίαση λογαριασμού: Οι απατεώνες παίρνουν τον έλεγχο των λογαριασμών, πείθοντας τα θύματα να τους παραχωρήσουν δεδομένα, όπως οι κωδικοί πρόσβασης μίας χρήσης (OTP), που τους επιτρέπουν να παρακάμψουν τον έλεγχο ταυτότητας λογαριασμού. Κλοπή δεδομένων: Οι απατεώνες κλέβουν δεδομένα πληρωμών και προσωπικές πληροφορίες. Οι τακτικές τους περιλαμβάνουν phishing, ψεύτικους ιστότοπους και παραβίαση των συσκευών των θυμάτων με κακόβουλο λογισμικό. Απόσπαση κεφαλαίων: Οι απατεώνες χρησιμοποιούν κλεμμένα δεδομένα και παραβιάζουν λογαριασμούς για να αποσπάσουν χρήματα, να αγοράσουν αγαθά που θα μεταπωλήσουν, ή να μεταφέρουν ποσά. Δημιουργούν επίσης ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα και ιστότοπους για να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τα θύματα.

Phishing

Phishing μέσω email: Οι απατεώνες στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μοιάζουν να προέρχονται από αξιόπιστους οργανισμούς, ζητώντας προσωπικά στοιχεία ή περιέχοντας ύποπτους συνδέσμους. Ελέγχετε πάντα τα στοιχεία του αποστολέα και αποφεύγετε να κάνετε κλικ σε συνδέσμους από άγνωστες πηγές. Συνηθισμένες απάτες περιλαμβάνουν προϊόντα σε σημαντική έκπτωση και ψεύτικες προσφορές για το Black Friday.

Phishing μέσω τηλεφώνου: Οι απατεώνες μιμούνται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου. Επικοινωνείτε πάντα απευθείας με την τράπεζά σας, χρησιμοποιώντας τον αριθμό που αναγράφεται στην κάρτα σας.

Phishing μέσω SMS: Να είστε προσεκτικοί με απάτες παράδοσης πακέτων, βραβείων και ειδοποιήσεις για οικονομικά θέματα, ή ζητήματα που αφορούν τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Μην απαντάτε σε τυχαία μηνύματα που σας ζητούν προσωπικά στοιχεία.

Ανύπαρκτοι έμποροι

Ανύπαρκτοι έμποροι διαφημίζουν αντικείμενα με μεγάλη έκπτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας τους αγοραστές σε ψεύτικους ιστότοπους. Επαληθεύστε τη νομιμότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων πριν κάνετε αγορές για να αποφύγετε κλοπή δεδομένων και παραγγελίες που δε θα ολοκληρωθούν.

Κλοπή

Οι απατεώνες αναπτύσσουν δράση σε πολυσύχναστες περιοχές για να κλέψουν κάρτες πληρωμών ή κινητά τηλέφωνα.

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, οι απατεώνες αυξάνουν τη δραστηριότητα τους εκμεταλλευόμενοι την αύξηση των συναλλαγών, όσο οι καταναλωτές αναζητούν το τέλειο δώρο. Στη Visa, η ασφάλεια είναι η βασική μας προτεραιότητα και γι' αυτό έχουμε επενδύσει πάνω από 9 δισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως σε τεχνολογία τα 5 τελευταία χρόνια, αποσκοπώντας μεταξύ άλλων στη μείωση της απάτης και την ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου. Οι καταναλωτές μπορούν να είναι σίγουροι ότι κατά την περίοδο των εορτών, όπως και σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο, η ομάδα ειδικών της Visa εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να αποτρέψει τις απάτες και να διασφαλίσει τις συναλλαγές τους».

Δέκα συμβουλές από τη Visa για να προστατευτείτε από απάτες κατά τις αγορές σας

Αποφύγετε να κάνετε κλικ σε άγνωστους συνδέσμους: Μην κάνετε κλικ σε υπερσυνδέσμους που βρίσκονται σε emails ή μηνύματα από άγνωστες ή ύποπτες πηγές. Εφαρμόστε τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων: Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων σε όλα τα ευαίσθητα περιβάλλοντα σύνδεσης για να προσθέσετε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Χρησιμοποιήστε ισχυρά και διαφορετικά passwords: Χρησιμοποιήστε τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας κατά του phishing στο πρόγραμμα περιήγησής σας και της χρήσης μοναδικών, ισχυρών κωδικών πρόσβασης για διαφορετικούς λογαριασμούς. Παρακολουθείστε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς: Ελέγχετε τακτικά τους λογαριασμούς και την κίνησή τους για να εντοπίσετε ενέργειες που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν απάτη ή κλοπή ταυτότητας. Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τις αγορές σας: Ενεργοποιείστε τη λήψη ειδοποιήσεων για τις αγορές σας από τον εκδότη της κάρτας σας. Οι ειδοποιήσεις αυτές προσαρμόζονται στις προτιμήσεις σας, μπορούν να ληφθούν μέσω email ή μήνυμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση νόμιμων αγορών ή για να σας ειδοποιήσουν για ύποπτη δραστηριότητα. Επαληθεύστε τις διευθύνσεις URL: Όταν πληρώνετε online, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση URL ξεκινά με "https://" και βεβαιωθείτε ότι το όνομα του ιστότοπου είναι σωστό. Προσέξτε για ενδείξεις απάτης στον τρόπο πληρωμής που ζητείται, όπως τραπεζικά εμβάσματα, επαναφορτιζόμενες ή προπληρωμένες δωροκάρτες, κρυπτονομίσματα ή αποστολή μετρητών, καθώς αυτές οι μορφές είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Κάντε την έρευνά σας για τα διαδικτυακά καταστήματα: Επαληθεύστε τη νομιμότητα των διαδικτυακών καταστημάτων πριν κάνετε αγορές. Αναζητήστε κριτικές, ελέγξτε τα στοιχεία επικοινωνίας του ιστοτόπου και βεβαιωθείτε ότι το domain του είναι σωστό. Μείνετε σε εγρήγορση σε πολυσύχναστες περιοχές: Κρατήστε τα πορτοφόλια και τις τσάντες σας ασφαλή και στο οπτικό σας πεδίο. Να είστε προσεκτικοί με οποιονδήποτε έρχεται πολύ κοντά σας, ειδικά σε πολυσύχναστες περιοχές. Χρησιμοποιήστε ασφαλείς μεθόδους πληρωμής: Προτιμήστε τη χρήση καρτών ή υπηρεσιών ασφαλούς πληρωμής για ηλεκτρονικές αγορές. Συχνά συνοδεύονται από λειτουργίες προστασίας από απάτη που μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακτήσετε χαμένα ποσά. Ποτέ μην παρέχετε OTP σε αγνώστους που σας καλούν: Μην παρέχετε ποτέ τον κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης σε αγνώστους που σας καλούν ή επικοινωνούν μαζί σας είτε μέσω email είτε μέσω SMS και μην εγκαθιστάτε λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, εκτός εάν σας έχει ζητηθεί από αξιόπιστο πάροχο υποστήριξης συστήματος. Μείνετε ενημερωμένοι και λάβετε προληπτικά μέτρα για την προστασία των οικονομικών και προσωπικών σας πληροφοριών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.