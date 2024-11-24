Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 10 μετοχές - οδηγοί της ανόδου το 2024

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, εκτός εξαιρετικού απροόπτου, βαδίζει να κλείσει τη χρονιά με άνοδο, συμπληρώνοντας τέσσερα συνεχή έτη, με τον Γενικό Δείκτη συνολικά να καταγράφει κέρδη άνω του 70%.

Παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 8,08% από τις αρχές του 2024 (με βάση το κλείσιμο της Πέμπτης), πάνω από το 55% των μετοχών παρουσιάζει αρνητική απόδοση για το τρέχον έτος.

Από τις μετοχές του Γενικού Δείκτη τη μεγαλύτερη άνοδο από τις αρχές του 2024 καταγράφουν οι μετοχές της Titan (+%72,96), της Q&R (+68,42%), της Optima (+63,59%), της ΚΡΙ-ΚΡΙ (+48,75%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+35,50%), του ΟΛΠ (+29,31%), της Sarantis (+ 28,40%), της Eurobank(+26,71%), της Coca Cola HBC (+25,21 ,50%) και της Τέρνα Ενεργειακή (+24,59%).

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης αυτές που ξεχωρίζουν από τις αρχές του έτους είναι οι εξής:

1.Titan: Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, ο Όμιλος Τιτάν διατήρησε τη δυναμική του πορεία. Οι υψηλές επιδόσεις επιτεύχθηκαν χάρη στους αυξημένους όγκους πωλήσεων και στα βελτιωμένα επίπεδα τιμών, με τις ΗΠΑ και την Ελλάδα να επιτυγχάνουν αύξηση πωλήσεων για ακόμη ένα τρίμηνο. Στο 9μηνο οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 4,9% σε Euro1.985 εκ., με όλους τους γεωγραφικούς τομείς να καταγράφουν άνοδο. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20% το εννεάμηνο του 2024 και ανήλθαν σε Euro238 εκ. σε συγκρίσιμη βάση και τα κέρδη ανά μετοχή για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε Euro 3,19 εκ. Η διαδικασία εισαγωγής των δραστηριοτήτων της Titan America σε χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προχωρά σύμφωνα με το πρόγραμμα. Σημαντικά στάδια έχουν ολοκληρωθεί και η εισαγωγή αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2025 και η Titan σχεδιάζει να αντλήσει τουλάχιστον 500 εκατ. δολ. μέσω της εισαγωγής μειοψηφικού ποσοστού της Titan America στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η Titan America εμφάνισε πωλήσεις 1,6 δισ. δολαρίων το 2023, με τα EBITDA στα 319 εκατ. δολάρια. Η μονάδα συνεισφέρει σχεδόν το 60% των συνολικών πωλήσεων της Τιτάν.

2. Q&R: Μια από τις εταιρείες πληροφορικής που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς είναι η Q&R, καθώς σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι η «πιο ΑΙ ελληνική εταιρεία πληροφορικής» η οποία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον μέσο όρο του κλάδου της πληροφορικής στην Ελλάδα. Με το ανεκτέλεστό των συμβάσεων της να ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ, σχεδιάζει εξαγορές με δύναμη «πυρός» τα 19 εκατ. ευρώ που προέρχονται από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Υπενθυμίζεται ότι το 2023, στο σύνολο της ετήσιας χρήσης, η εισηγμένη ανακοίνωσε έσοδα 10,35 εκατ. ευρώ, από 6,45 εκατ. ευρώ το 2022, στο εξάμηνο του 2024 ο πήχης ανέβηκε κατά 59%, στα 5,1 εκατ. ευρώ από 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τους αναλυτές, εάν ολοκληρωθούν δύο εξαγορές που ετοιμάζει, τα μεγέθη μπορούν να διπλασιαστούν.

3. Optima Βank: Η Optima Bank μόλις ένα χρόνο από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εισέρχεται στον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/XA Large Cap), αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης της τράπεζας και της εμπιστοσύνης που της έδειξαν οι επενδυτές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο εννεάμηνο η Optima Bank είχε κέρδη μετά από φόρους 108,2 εκατ. (+50%), τα οποία είναι περισσότερα από όσα είχε όλο το 2023 (Euro103 εκατ.). Η υψηλή αύξηση των κερδών της τράπεζας, βασίστηκε στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη, τόσο σε καταθέσεις όσο και σε δάνεια, καταφέρνοντας μάλιστα να υπερδιπλασιάσει τα μεγέθη της σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Το 9μηνο ενίσχυσε τις επιχειρήσεις χορηγώντας νέα δάνεια 1,9 δισ. (αυξημένα 30% ). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα δανειακά της υπόλοιπα να αυξηθούν κατά 1,1 δισ. αγγίζοντας τα 3,3 δισ., που ισοδυναμεί με αύξηση 48% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Oι καταθέσεις ανήλθαν στα 4,1 δισ., καταγράφοντας αύξηση 32% , υπερβαίνοντας το 1 δισ. σε απόλυτο νούμερο, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2023.

4. Κρι Κρι: Με συνολικές προγραμματισμένες επενδύσεις 50 εκατομμυρίων ευρώ θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η Κρι Κρι, με ορίζοντα υλοποίησής τους την περίοδο 2025-2027. Ο τζίρος του 2024 εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 245 εκατ. ευρώ, με το 50% να προέρχεται από τις εξαγωγές, ποσοστό που συνεχίζει να αυξάνεται. Δυνατό growth story από την Κρι Κρι «βλέπουν» οι αναλυτές. Η Κρι Κρι χτίζει την κυριαρχία της στην ελληνική αγορά διευρύνοντας το αποτύπωμά της στο εξωτερικό (διεθνείς πωλήσεις άνω του 50% του μείγματος το 2024), αυξάνοντας έτσι έντονα τους όγκους (20% το 2024) ενώ βελτιώνει το μείγμα (π.χ. γιαούρτι πρωτεΐνης στις ευρωπαϊκές αγορές , είσοδος στις ΗΠΑ μέσω frozen yogurt). Στο α' εξάμηνο του 2024, ο κύκλος εργασιών της Κρι-Κρι, ανήλθε σε 130.874 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο 2024, έναντι 112.974 εκατ. ευρώ του εξαμήνου 2023 (+ 15,8%). Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 26.317 εκατ. ευρώ από 21.191 εκατ. ευρώ το 2023. (+24,19%).

5. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η ΓΕΚ Τέρνα είναι ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα, ηγέτης τόσο στις παραχωρήσεις, όσο και στις κατασκευές. Μετά από μια στρατηγική στροφή μέσω της πώλησης των δραστηριοτήτων ΑΠΕ, η ΓΕΚ βρίσκεται πλέον σε καλή θέση για να εδραιώσει την κυριαρχία της στην αγορά και να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των παραχωρήσεων αξιοποιώντας την άνθηση των τοπικών υποδομών.Η διοίκηση της εταιρείας έχει στόχο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να καταστεί κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ενισχύσει μέσω διαγωνισμών το αποτύπωμά της στις υποδομές κατά 1 δισ. ευρώ, σε τομείς πέραν των παραδοσιακών υποδομών μεταφορών, όπου ο Όμιλος έχει καταστεί πρωταγωνιστής (Αττική Οδός, Εγνατία Οδός, Βόρειος Οδικός 'Αξονας Κρήτης κλπ), ενώ θετική εξέλιξη χαρακτηρίζεται η είσοδος της Latsco, συμφερόντων της κας Μ. Λάτση. Στον κατασκευαστικό τομέα, το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή νέων συμβάσεων υπερβαίνει 5,5 δισ. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης του 37% που ελέγχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, στον όμιλο Masdar έχει σημαντικά οφέλη για τον όμιλο, καθώς η ταμειακή θέση θα αυξηθεί κατά 900 εκατ. ευρώ και οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις θα μειωθούν κατά 1,1 δισ.

6. ΟΛΠ: Σημαντική βελτίωση των εσόδων, τα οποία καταγράφουν νέες ιστορικά υψηλές επιδόσεις καταγράφει η ΟΛΠ στα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο 2024. Η εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία, επιτυγχάνοντας ιστορικά υψηλές επιδόσεις που αντικατοπτρίζουν ξεκάθαρα την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων της Διοίκησής της, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Τα κέρδη μετά από φόρους στο τρίμηνο ήταν αυξημένα 9,6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στο 9μηνο η αύξηση ανήλθε στο 6,6% και ανήλθαν στα 70,19 εκατ. Επίσης, τα έσοδα ανήλθαν στα 174,92 εκατ., αυξημένα 6,2%. Αυξημένο 29% είναι το μέρισμα, στο 1,34 ευρώ ανά μετοχή, που αποφάσισε η Γ.Σ των μετόχων του ΟΛΠ και είναι το υψηλότερο ιστορικά. Το 2023 τα συνολικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε Euro 219,8 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση ποσού Euro25,2 εκατ. ή ποσοστό 12,9%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Euro66,8 εκατ., αυξημένα κατά 26,3% σε σχέση με τα Euro52,9 εκατ. της χρήσης του 2022. Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία της OΛΠ Α.Ε., αναφορικά με τα έσοδα αλλά και την κερδοφορία ενώ τη Εταιρεία βελτιώνει τις ιστορικές της επιδόσεις για τρίτη συνεχομένη χρονιά.

7. Sarantis: Η Sarantis., ηγέτιδα εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με σημαντική και διαρκώς αυξανόμενη διεθνή παρουσία, φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 1994. Στην μακρόχρονη πορεία του, ο Όμιλος κατόρθωσε μέσα από το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξής του να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά, και να αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με διαρκώς επεκτεινόμενο γεωγραφικό αποτύπωμα και κορυφαία brands. Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, ο Όμιλος όχι μόνο κατόρθωσε να εδραιωθεί στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά διαμόρφωσε και ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό οργανισμό. Σε 452 εκατ. ανήλθαν οι πωλήσεις της Γρ. Σαράντης το εννεάμηνο 2024 έναντι 353,4 εκατ. το εννεάμηνο 2023, αυξημένες κατά 27,9%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 63,0 εκατ. ευρώ έναντι 47,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023, αυξημένα κατά 31,7% . Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 29,9% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2023 και διαμορφώθηκαν σε 48,1 εκατ. ευρώ (EBIT εννεαμήνου 2023: 37,0 εκατ. ευρώ).

8. Eurobank: Ισχυρές επιδόσεις καταγράφει η Eurobank κατά το εννεάμηνο 2024 με την τράπεζα να ανακοινώνει συνολικά καθαρά κέρδη 1.135εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,8%, στα οποία περιλαμβάνονται 99 εκατ. κέρδος από την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα το β΄ τρίμηνο. Η Εurobank θέτει πλέον στόχο να αυξήσει την ανταμοιβή των μετόχων στο 50% ή και υψηλότερα από τα κέρδη του 2024 έναντι αρχικής στόχευσης 40%. Το «κυπριακό» κεφάλαιο της Eurobank (Ελληνική Τράπεζα ), ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές της Eurobank, οι οποίες εμφανίζονται υποτιμημένες ασύμφωνα με τους αναλυτές. Σε τελευταία της ανάλυση η Deutsche Bank αυξάνει την τιμή στόχο της για την Eurobank (2,95 ευρώ), καθιστώντας την κορυφαία επιλογή από τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, ενώ αναφέρει ότι διαπραγματεύεται σε χαμηλούς πολλαπλασιαστές, δείκτη P/E 5 φορές και δείκτη P/TBV χαμηλότερα από τις 0,8 φορές.

9. Coca Cola HBC: Ακόμη ένα τρίμηνο ισχυρής αύξησης των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση, χάρη στην εστιασμένη υλοποίηση της στρατηγικής μας στην αγορά καθ' όλη την καλοκαιρινή περίοδο, παρουσίασε η Coca Cola HBC. Αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 13,9%, στο τρίμηνο, και κατά 13,7% στους πρώτους εννέα μήνες του έτους, με συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς σε αξία στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα ποτά και στα ανθρακούχα αναψυκτικά, στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η διοίκησης της εταιρείας για το 2024 αναμένει: αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση στο εύρος 11% με 13% και αύξηση των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση στο εύρος 10% με 12%.

10. Τέρνα Ενεργειακή: Σε νέα εποχή περνά η Τέρνα Ενεργειακή μετά την εξαγορά της από την Masdar, μια κρατική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα το αναπτυξιακό της πλάνο, το οποίο στοχεύει σε εγκατεστημένη ισχύ από ανανεώσιμη ενέργεια ύψους 6GW έως το 2030. Με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, η Τέρνα Ενεργειακή είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

Η εξαγορά αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Masdar στην Ευρώπη, καθώς στοχεύει σε παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ 100GW έως το 2030. Αντανακλά επίσης την εμπιστοσύνη της Masdar στις προοπτικές ανάπτυξης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, καθώς και στη δυναμική της ελληνικής αγοράς και του εγχώριου κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα (+42,5%) και η καθαρή κερδοφορία (+41,0%) της Τέρνα Ενεργειακή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το πρώτο εξάμηνο. Η εγκατεστημένη ισχύς στο τέλος του Α' Εξαμήνου ανήλθε σε 1.224 MW έναντι 1.096 MW στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023. Η καθαρή δανειακή θέση κατά την 30.06.2024 ανήλθε σε 776,1 εκατ. έναντι 844,6 εκατ. κατά το τέλος του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

