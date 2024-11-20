Στο 2,4% κλείδωσε η αύξηση των συντάξεων για το 2025 μετά την οριστικοποίηση των προβλέψεων για ανάπτυξη και πληθωρισμό με την κατάθεση του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, ανάμεσα στις κυριότερες μόνιμες δημοσιονομικές παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν το 2024 καθώς και τις νέες, οι οποίες θα εφαρμοστούν από το 2025, βρίσκεται και η αύξηση των συντάξεων με βάση τον ρυθμό μεταβολής του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, με κόστος 424 εκατ. ευρώ για το 2024 και επιπλέον 398 εκατ. ευρώ για το 2025.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζόμενων και των συνταξιούχων, κάτι που όπως σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση «αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους της κυβερνητικής πολιτικής του 2024, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο και για το 2025, με αποτέλεσμα τόσο την ενίσχυση των παρεμβάσεων του 2024 όσο και τη θέσπιση νέων παρεμβάσεων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.