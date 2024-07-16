Μικρή αύξηση της ζήτησης για δάνεια από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του έτους, ενώ λόγω πιέσεων από τον ανταγωνισμό, μειώθηκε το περιθώριο των τραπεζών για τα συνήθη δάνεια.

Τα παραπάνω ήταν τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας των τραπεζικών χορηγήσεων για το β' τρίμηνο 2024 που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το β΄ τρίμηνο του 2024, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2024, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2024.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ έγιναν έως ένα βαθμό πιο χαλαροί σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2024, καθώς, λόγω πιέσεων από τον ανταγωνισμό, μειώθηκε το περιθώριο των τραπεζών για τα συνήθη δάνεια.

Κατά το β΄ τρίμηνο του 2024, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ παρέμεινε αμετάβλητη, παρόλο που οι ανάγκες χρηματοδότησης για σχηματισμό αποθεμάτων και για κεφάλαια κίνησης αυξήθηκαν ως ένα βαθμό. Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη, αν και προβλέπεται μικρή αύξηση στη ζήτηση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναφορικά με τα δάνεια προς τα νοικοκυριά τα κριτήρια χορήγησης τους παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2024 Οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων παρέμειναν επίσης αμετάβλητοι. Τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2024.

Η ζήτηση για τα στεγαστικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ για τα καταναλωτικά δάνεια σχεδόν αμετάβλητη. Για το γ' τρίμηνο του 2024, η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη. Κατά το β΄ τρίμηνο του 2024, η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη

