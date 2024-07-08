Στην Τράπεζα της Ελλάδος η εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Την εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης αναλαμβάνει από 1.1.2025 η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των μελών και των δικαιούχων τους. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του Χρήστου Νούνη με τίτλο «Το Οικοσύστημα της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα».

Ο διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε ότι η σταδιακή μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος απαιτεί την ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων, ώστε τόσο οι εργοδότες, όσο και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να εμπιστευθούν μέρος του συνταξιοδοτικού τους εισοδήματος σε αυτούς.

Στο πλαίσιο αυτό, εξήρε τη μεταρρύθμιση που έλαβε χώρα στην επικουρική ασφάλιση του πρώτου πυλώνα, με τη δημιουργία του ΤΕΚΑ (Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης) για τους νεοεισελθέντες στην αγορά εργασίας από τις αρχές του 2022, με τη σταδιακή μετατροπή στην επικουρική ασφάλιση του αναδιανεμητικού συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό.

Επιπρόσθετα είπε πως η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση δημιουργεί υψηλότερες επικουρικές συντάξεις, αυξάνει την ιδιωτική αποταμίευση και εμβαθύνει την κεφαλαιαγορά. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία, περίπου το 8% του εργατικού δυναμικού έχει ενταχθεί σε αυτό, με περιουσιακά στοιχεία λιγότερα από 0,1% του ΑΕΠ.

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε τέλος, ότι ο σχεδιασμός ενός επιτυχημένου συνταξιοδοτικού συστήματος που θα διασφαλίζει ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα στα μέλη του και θα παρέχει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης μετά τη συνταξιοδότησή τους, απαιτεί την προσοχή και ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

