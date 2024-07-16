Αύξηση 1,5% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Μάιο εφέτος και ανήλθε σε 30.839.136 χιλ. ευρώ, έναντι των 30.395.338 χιλ. ευρώ τον Μάιο 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (14,8%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (9,8%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

