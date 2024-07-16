HB: Η Ελλάδα θάβει τα σχέδιά της για το LNG

Η οικονομική εφημερίδα του Ντίσελντορφ Handelsblatt αναφέρεται στα ελληνικά σχέδια για το υγροποιημένο αέριο και γράφει «Ήταν ένα φιλόδοξο σχέδιο. Με ένα δίκτυο τερματικών σταθμών για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), η Ελλάδα ήθελε να γίνει κόμβος παροχής φυσικού αερίου στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σχεδιάστηκαν πέντε νέες μονάδες στις οποίες το LNG που παραδίδεται από δεξαμενόπλοια θα επαναεριοποιούνταν, και στη συνέχεια θα εξάγονταν σε γειτονικές χώρες μέσω αγωγών. Οι προγραμματισμένοι τερματικοί σταθμοί θα έπρεπε να έχουν χωρητικότητα 25 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, τετραπλάσια από τις ανάγκες της ίδιας της Ελλάδας. Αυτό θα έκανε τη χώρα τον πιο σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην περιοχή. Τώρα όμως τα μεγαλεπήβολα σχέδια δέχονται ένα χτύπημα».

Ο μοναδικός τερματικός σταθμός LNG της χώρας βρίσκεται στο νησί Ρεβυθούσα

Και λίγο παρακάτω το άρθρο συνεχίζει: «Όμως η αρχική κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά, η ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο έχει πλέον καταρρεύσει. Ο μοναδικός τερματικός σταθμός LNG της χώρας βρίσκεται στο νησί Ρεβυθούσα κοντά στην Αθήνα, που λειτουργεί από το 1999 και διαχειρίστηκε σχεδόν το 60% των ελληνικών εισαγωγών φυσικού αερίου το 2023. Τον Απρίλιο, για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια δεν πήγε εκεί κανένα βυτιοφόρο βενζίνης. Σύμφωνα με την εταιρεία δεν υπάρχουν κρατήσεις ούτε για τον Αύγουστο. «Το περιβάλλον έχει αλλάξει ήδη από το 2023», δήλωσε ο CFO της Motor Oil, Πέτρος Τζανετάκης. Και η τάση συνεχίζεται. Το πρώτο τρίμηνο του 2024 οι ελληνικές εξαγωγές φυσικού αερίου στις βαλκανικές χώρες μειώθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κατά 95%. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που εκκρεμούν ακόμη οι επενδυτικές αποφάσεις για ορισμένους νέους τερματικούς σταθμούς που εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Όλο και πιο απίθανο φαίνεται όμως να κατασκευαστούν νέες εγκαταστάσεις. Η αγορά φυσικού αερίου έχει ανατραπεί πλήρως. Η ρωσική κρατική εταιρεία Gazprom πλημμυρίζει τη νοτιοανατολική Ευρώπη με φυσικό αέριο. Και οι χώρες είναι στην ευχάριστη θέση να επωφεληθούν, διότι το αέριο του ρωσικού αγωγού είναι φθηνότερο από αυτό των ΗΠΑ, της Αλγερίας ή του Κατάρ».

Πηγή: DW - Μαρία Ρηγούτσου

