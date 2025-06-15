Το φθινόπωρο η ΕΚΤ θα επανεξετάσει το επίπεδο των επιτοκίων της για να λάβει αποφάσεις σχετικά με το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης τους. Στην επόμενη συνεδρίαση της τον Ιούλιο θα επιβεβαιωθεί η στάση αναμονής που θα τηρήσει η Κεντρική Τράπεζα μετά τις διαδοχικές μειώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα στα επιτόκια, με αποτέλεσμα αυτά να βρίσκονται σήμερα στο 2% ενώ ο πληθωρισμός τρέχει με 1,9%.

Ευρωπαϊκές πηγές επιβεβαιώνουν την τακτική αυτή που πρόκειται να ακολουθήσει η Φρανκφούρτη η οποία κατ' επανάληψη έχει διαμηνύσει ότι ο κύριος στόχος ήταν να επιτευχθεί το ουδέτερο επίπεδο των επιτοκίων το οποίο έχει προσδιορίσει στο 2%.

Οι κρίσιμοι παράγοντες που αναμένεται να ληφθούν υπόψη στις αποφάσεις για το ύψος των επιτοκίων μετά την καλοκαιρινή παύση είναι η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ για το ύψος των δασμών που έχει προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθώς και οι εξελίξεις στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά ομολόγων. Η ΕΚΤ θα περιμένει να δει το επίπεδο στο οποίο θα ανέλθουν οι δασμοί των ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά προϊόντα προκειμένου να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Τα τελευταία στοιχεία που έδειξαν ότι η Ευρωζώνη αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,6% το πρώτο τρίμηνο του έτους προκαλούν συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς ήταν καλύτερα των αρχικών προβλέψεων. Ωστόσο, η ανάπτυξη παραμένει αναιμική και ευάλωτη σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών εντάσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντιστροφή της θετικής πορείας.

Με τα δεδομένα αυτά, η επιβολή υψηλών δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα από τις ΗΠΑ θα προκαλούσαν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μία τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα κινητοποιούσε την ΕΚΤ προς την κατεύθυνση μιας νέας μείωσης των επιτοκίων προκειμένου να δοθεί ώθηση στην Ευρωζώνη. Στο μέτωπο του πληθωρισμού, τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, επιβεβαίωσαν την πτωτική πορεία του τον Μάιο στο 1,9% από 2,2% τον Απρίλιο γεγονός που δίνει στην ΕΚΤ το περιθώριο να σταματήσει προς το παρόν τις μειώσεις των επιτοκίων δεδομένου ότι επιτεύχθηκε ο στόχος που είχε τεθεί. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα ακολουθήσει πτωτική τάση και τους επόμενους μήνες.

Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Τροφοδοτούνται κυρίως από τη στροφή μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων από τα αμερικανικά ομόλογα προς άλλες τοποθετήσεις και προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Πηγάζουν δε από την ανησυχία που επικρατεί στις αμερικανικές αγορές για τη δημοσιονομική κατάσταση στις ΗΠΑ. Το δημοσιονομικό έλλειμμα στις ΗΠΑ βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο (6,5% του ΑΕΠ) με αποτέλεσμα το χρέος να αυξάνεται ραγδαία. Τα δεδομένα αυτά προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές στην αμερικανική αγορά ομολόγων. Η τροπή που θα προσλάβουν οι εξελίξεις αυτές τους επόμενους μήνες και η επίδραση τους στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων θα είναι ακόμη ένας κρίσιμος παράγοντας ο οποίος θα συνεκτιμηθεί από την ΕΚΤ στις αποφάσεις του φθινοπώρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.