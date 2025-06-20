Θεοδωρικάκος: «Κάνουμε αυστηρούς ελέγχους με αποτελέσματα για την προστασία των καταναλωτών»

«Το περασμένο Σάββατο υπήρξαν καταγγελίες για απότομη αύξηση των τιμών και για αυτό διέταξα αμέσως τη ΔΙΜΕΑ να κάνει ελέγχους και να επιβάλλει τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος και αυτό έφερε αποτελέσματα», επισήμανε, μιλώντας στο OPEN και τους δημοσιογράφους Παναγιώτη Στάθη και Γιάννη Κολοκυθά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ανέφερε πως «ελέγχθηκαν 160 πρατήρια και η παραβατικότητα υπολογίζεται σε 1 στα 6 πρατήρια για παραβάσεις του νόμου του πλαφόν».

«Η αγορά έχει μεγάλη σχέση με εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αν συνεχιστεί η πολεμική αναμέτρηση ή αν κλιμακωθεί με εμπλοκή άλλων κρατών είναι προφανές ότι η επίδραση στην τιμή του πετρελαίου θα είναι μεγάλη και αυτό μόνο αρνητικό θα είναι καθώς θα οξυνθούν οι πληθωριστικές πιέσεις», προσέθεσε. «Η αισχροκέρδεια και η παράνομη κερδοσκοπία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Άλλο πράγμα η αύξηση διεθνώς των τιμών και οι επιπτώσεις τους και άλλο πράγμα το καπέλο από επιτήδειους», υπογράμμισε.

«Ο νόμος είναι νόμος και όσο ισχύει θα ελέγχεται. Αποδείξαμε σε όλους ότι κάνουμε όσο γίνεται πιο αυστηρά και υπέρ των καταναλωτών και τους υγιούς και νόμιμου ανταγωνισμού τη δουλειά μας. Όπου υπάρχει παραβατικότητα υποχρέωση του κράτους είναι να παρεμβαίνει», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε ότι το πλαφόν σε σχέση με τα κέρδη του 2021 ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και ότι το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί την ίδρυση της νέας ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. «Το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε είναι μοντέλο ΑΑΔΕ με στόχο να έχουμε μια ισχυρή υπηρεσία με στελέχωση και αναβαθμισμένα ψηφιακά μέσα, αυτή η αποστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης τους ερχόμενους έξι μήνες» τόνισε. «Ενδιαφέρει και συμφέρει όλους τους πολίτες, είναι αυτονόητο, το κάνουν οι πιο σοβαρές χώρες, δεν υπάρχει λόγος να διαφωνήσουμε και πιστεύω ότι θα είναι πεδίο συναίνεσης και σύγκλισης των πολιτικών δυνάμεων, ώστε να γίνει ένα νέο ξεκίνημα στην προστασία των καταναλωτών», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «θα πρέπει πρώτα να μελετηθεί η δικογραφία και δεν θα πρέπει να σπεύδει κανείς να μιλά για ποινικές ευθύνες πριν γίνει αυτό, όλοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί». Με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση και τη στάση της αντιπολίτευσης για τα Τέμπη ο κ. Θεοδωρικάκος αρχικά διαχώρισε τις οικογένειες των θυμάτων και την ανάγκη πλήρους διερεύνησης για να υπάρχει απόδοση δικαιοσύνης και δήλωσε: «Δεν βλέπω εναλλακτική στρατηγική στην αντιπολίτευση, υπάρχει ένδεια και ανομβρία πολιτικών και για αυτό καταφεύγουν σε ακρότητες, πρωτοφανείς λαϊκισμούς και ανεύθυνες τοποθετήσεις, ακόμη και πάνω σε μία εθνική τραγωδία όπως είναι τα Τέμπη».

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι η ΝΔ θα κερδίσει ξανά τις εκλογές για το συνεπές και δημιουργικό της έργο και για γιατί είναι μία παράταξη μέσα στην κοινωνία, ακούει και τα μπράβο και την κριτική. «Αισθάνομαι ότι οι πολίτες νιώθουν ότι η πορεία της χώρας προς τα εμπρός διασφαλίζεται από τη ΝΔ που πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη στο θετικό και δημιουργικό έργο που κάνει. Είναι εφικτή η αυτοδυναμία», προσέθεσε.

Για το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα είπε ότι χώρος υπάρχει γιατί δεν μπορεί να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα πρέπει ο ίδιος να κάνει σκληρή αυτοκριτική αναγνωρίζοντας τα λάθη του αν θέλει να επιστρέψει γιατί με τις επιλογές του η χώρα παραλίγο να βρεθεί στο κενό. Προέβλεψε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα ενώ για το κόμμα Σαμαρά είπε: «Προσωπικά δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση ο πρώην πρωθυπουργός να κάνει κόμμα και πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Υπήρξε αρχηγός της ΝΔ, πρωθυπουργός της Ελλάδας, στήριξε τον σημερινό πρωθυπουργό, κάθε άνθρωπος πρέπει να βλέπει τα πράγματα μέσα από μία ιστορικότητα».

